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Областной бюджет сформирован с профицитом

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информация «БГ»

Областной бюджет на будущий год сформирован с профицитом в 2,2 млн рублей

Областной бюджет на будущий год сформирован с профицитом в 2,2 млн рублей // Фото: pics.nashgorod.ru

Областной бюджет на будущий год сформирован с профицитом в 2,2 млн рублей. Его доходы планируются в объеме 1 млрд 998 млн рублей. 

Профицит будет направлен на погашение ценных бумаг, выпущенных для оздоровления деятельности хозяйств аграрного сектора, сообщает belta.by. Бюджет сохранил социальную направленность. Так, на содержание учреждений социальной сферы предусматривается 71,6% всех расходов.

В частности, расходы на образование запланированы с ростом к уровню текущего года на 8,6% и составят 32% от всех. Вторую позицию занимает здравоохранение - 24,5%; рост 8,7%. На строительство и ремонт объектов в этой отрасли планируется направить 9,3 млн рублей. Около 50 млн, или 10% от бюджетного финансирования, учреждения здравоохранения получат от осуществления внебюджетной деятельности. Расходы на социальную защиту и другие вопросы в сфере социальной политики в следующем году возрастут на 11% и составят 106,5 млн рублей, из которых 16,6 млн предназначены на выплату адресной социальной помощи, предоставление льгот и компенсаций населению, пострадавшему от аварии на ЧАЭС.

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