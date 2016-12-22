Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов // Фото: teknoblog.ru
Задолженность субъектов хозяйствования за энергию и газ на внутреннем рынке Беларуси составляет около 700 млн долларов. Об этом сообщил 20 декабря заместитель министра энергетики Вадим Закревский.
«Долги за газ на внутреннем рынке составляют около 300 млн долларов. Есть задолженность за тепловую и электрическую энергию около 400 млн долларов», - сказал Вадим Закревский, которого цитирует БелТА.
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