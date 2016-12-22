Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов

Задолженность субъектов хозяйствования за энергию и газ на внутреннем рынке Беларуси составляет около 700 млн долларов. Об этом сообщил 20 декабря заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

«Долги за газ на внутреннем рынке составляют около 300 млн долларов. Есть задолженность за тепловую и электрическую энергию около 400 млн долларов», - сказал Вадим Закревский, которого цитирует БелТА.