Страны Балтии отказываются от российской электрики

Страны Балтии приняли политическое решение об отключении от системы BRELL, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, а также решение о синхронизации систем электроснабжения стран Балтии в европейскую сеть.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на председателя правления Latvenergo Ариса Жигурса.

«Отделение стран Балтии от сети электроснабжения стран бывшего СССР повлияет на расходы для потребителей», - сказал Жигурс.

По его словам, с учетом объемов проекта он повлияет на расходы для потребителей, а в определенной мере зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.

Страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.