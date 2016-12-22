Экономика и бизнес Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Страны Балтии отказываются от российской электрики

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Страны Балтии отказываются от российской электрики

Страны Балтии отказываются от российской электрики // Фото: volgadaily.ru

Страны Балтии приняли политическое решение об отключении от системы BRELL, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, а также решение о синхронизации систем электроснабжения стран Балтии в европейскую сеть. 

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на председателя правления Latvenergo Ариса Жигурса.

«Отделение стран Балтии от сети электроснабжения стран бывшего СССР повлияет на расходы для потребителей», - сказал Жигурс.

По его словам, с учетом объемов проекта он повлияет на расходы для потребителей, а в определенной мере зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.

Страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Экономика и бизнес"

Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться

Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти

Областной бюджет сформирован с профицитом

Валовой внешний долг Беларуси достиг 78,9% от ВВП

Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов

С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%

Даходы беларусаў упалі на 7,3%

В Беларуси дорожают услуги ЖКХ

Минэкономики обещает рост ВВП и зарплату в $500

Белорусы в ноябре продали наличной валюты на $204,9 млн больше, чем купили

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня