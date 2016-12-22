Страны Балтии отказываются от российской электрики
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Страны Балтии отказываются от российской электрики // Фото: volgadaily.ru
Страны Балтии приняли политическое решение об отключении от системы BRELL, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, а также решение о синхронизации систем электроснабжения стран Балтии в европейскую сеть.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на председателя правления Latvenergo Ариса Жигурса.
«Отделение стран Балтии от сети электроснабжения стран бывшего СССР повлияет на расходы для потребителей», - сказал Жигурс.
По его словам, с учетом объемов проекта он повлияет на расходы для потребителей, а в определенной мере зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.
Страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.
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