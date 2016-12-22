Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться

Валютные поступления Беларуси в январе - октябре 2016 года составили 24 млрд долларов и снизились на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 3,6 млрд долларов, свидетельствуют данные Национального банка.

Сокращение валютных поступлений Беларуси в нынешнем году связано во многом с уменьшением экспортной выручки страны.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, поступления от экспорта товаров в январе - октябре 2016 года составили 18,75 млрд долларов и снизились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или более чем на 3 млрд долларов.

Поступления от экспорта услуг в январе - октябре составили 4,7 млрд долларов и сократились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как свидетельствуют данные о внешней торговле, основное отрицательное влияние на динамику валютной выручки Беларуси оказало снижение (в денежном выражении) экспорта белорусских нефтепродуктов, нефти и калийных удобрений, которые реализуются в странах Азии и Западной Европы.

В результате валютная выручка Беларуси в январе - октябре, поступившая из стран вне СНГ, составила 13 млрд долларов и сократилась на 20,5%, или более чем на 3,3 млрд долларов.

Экспорт товаров и услуг и, как результат, валютная выручка Беларуси снижаются уже четвертый год подряд. Так, в 2013-м по сравнению с 2012-м белорусский экспорт уменьшился на 15,1%, в 2014-м - на 1,7%, в 2015-м - на 24,2%, в январе - октябре 2016-го - на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению белорусских экономистов, снижение экспорта и валютной выручки Беларуси обусловлено, главным образом, двумя причинами. Первая - снижение цен на мировом рынке на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и сокращение спроса на калийные удобрения, которые также продает страна на внешних рынках.

«Другая причина сокращения валютной выручки имеет более глубинные корни и связана с падением конкурентоспособности белорусских предприятий», - отметила в комментарии БелаПАН ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

В ноябре 2016 года по решению правительства был создан проектный офис по развитию экспорта. Согласно распоряжению правительства, проектному офису «поручено вырабатывать предложения по увеличению взаимного товарооборота Беларуси и России, а также стимулированию экспорта в третьи страны».