Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти // Фото: belprauda.org

По словам официального представителя компании «Транснефть» Игоря Демина, в этом году российская сторона поставит в Беларусь на 6 миллионов тонн нефти меньше, чем было запланировано.

В целом по году экспорт в Беларусь предполагается на уровне 18 млн тонн против запланированных 24 млн тонн, пишет ТАСС.

«Во втором полугодии 2016 года в Беларусь шли меньшие объемы, так как поставки в середине года изменились, и вместо запланированных 24 млн тонн по году получилось 18 млн тонн», - сказал Демин.

Он напомнил, что в первом квартале 2017 года пока запланировано поставить в Беларусь 4,5 млн тонн нефти.