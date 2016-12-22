Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти // Фото: belprauda.org
По словам официального представителя компании «Транснефть» Игоря Демина, в этом году российская сторона поставит в Беларусь на 6 миллионов тонн нефти меньше, чем было запланировано.
В целом по году экспорт в Беларусь предполагается на уровне 18 млн тонн против запланированных 24 млн тонн, пишет ТАСС.
«Во втором полугодии 2016 года в Беларусь шли меньшие объемы, так как поставки в середине года изменились, и вместо запланированных 24 млн тонн по году получилось 18 млн тонн», - сказал Демин.
Он напомнил, что в первом квартале 2017 года пока запланировано поставить в Беларусь 4,5 млн тонн нефти.
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