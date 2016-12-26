За 11 месяцев розничный товарооборот снизился на 3,9%, оптовый - на 10,4%
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Эксперты связывают падение розничного и оптового товарооборота с рецессией в экономике // Фото: naviny.by
По данным Белстата, розничный товарооборот в январе - ноябре 2016 года составил 32,7 млрд рублей, или на 3,9% меньше в сопоставимых ценах к уровню января - ноября 2015 года.
Падение розничного товарооборота наблюдается с февраля прошлого года. В 2016 году оно составило: в январе - 2%, январе-феврале - 0,4%, январе - марте и январе - апреле - 1,2%, январе - мае - 1,8%, январе - июне - 1,6%, январе - июле - 2,2%, январе - августе - 2,9%, январе - сентябре - 3,1%, январе - октябре - 3,5%.
В январе - ноябре 2016 года розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,2% розничного товарооборота республики, составил 27,8 млрд рублей (на 0,5% меньше в сопоставимых ценах).
В расчете на душу населения розничный товарооборот с начала текущего года составил 3,4 тыс. рублей. В январе - ноябре 2015 года этот показатель составлял 3,3 тыс. рублей.
В январе - ноябре 2016 года оптовый товарооборот составил 59 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 10,4% меньше к уровню января - ноября 2015 года.
Как отметил Белстат, существенное влияние на оптовый товарооборот республики оказывают организации оптовой торговли Минска. Удельный вес оптового товарооборота столицы в оптовом товарообороте республики составляет 69,9%.
Эксперты связывают падение розничного и оптового товарооборота с рецессией в экономике, что в свою очередь влияет на падение реальных денежных доходов населения.
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