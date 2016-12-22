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Валовой внешний долг Беларуси достиг 78,9% от ВВП

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Валовой внешний долг РБ составил 78,9% от ВВП

Валовой внешний долг РБ составил 78,9% от ВВП // Фото: nv-online.info

Валовой внешний долг Беларуси на 1 октября 2016 года составил 78,9% от ВВП. В денежном выражении валовой внешний долг достиг 37,978 млрд долларов, или 3 997,7 доллара в пересчете на душу населения (включая младенцев и пенсионеров). 

По сравнению с началом года внешний валовой долг снизился на 280 млн долларов, однако вырос в процентном отношении к ВВП с 69,6% на 1 января до 78,9% на 1 октября 2016 года, сообщает Нацбанк РБ.

На обслуживание внешнего валового долга уходит 13,1% ВВП Беларуси.

Пиковое значение внешнего валового долга было зафиксировано 1 июля 2014 года - 40,8 млрд долларов.

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