Валовой внешний долг Беларуси достиг 78,9% от ВВП
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Валовой внешний долг РБ составил 78,9% от ВВП // Фото: nv-online.info
Валовой внешний долг Беларуси на 1 октября 2016 года составил 78,9% от ВВП. В денежном выражении валовой внешний долг достиг 37,978 млрд долларов, или 3 997,7 доллара в пересчете на душу населения (включая младенцев и пенсионеров).
По сравнению с началом года внешний валовой долг снизился на 280 млн долларов, однако вырос в процентном отношении к ВВП с 69,6% на 1 января до 78,9% на 1 октября 2016 года, сообщает Нацбанк РБ.
На обслуживание внешнего валового долга уходит 13,1% ВВП Беларуси.
Пиковое значение внешнего валового долга было зафиксировано 1 июля 2014 года - 40,8 млрд долларов.
Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться
Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти
Областной бюджет сформирован с профицитом
Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов
С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%
Страны Балтии отказываются от российской электрики
Даходы беларусаў упалі на 7,3%
В Беларуси дорожают услуги ЖКХ
Минэкономики обещает рост ВВП и зарплату в $500
Белорусы в ноябре продали наличной валюты на $204,9 млн больше, чем купили
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте