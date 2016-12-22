С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
ВВП Беларуси за 11 месяцев снизился на 2,7% // Фото: news.tut.by
В январе - ноябре 2016 года ВВП Беларуси снизился на 2,7% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. В текущих ценах ВВП составил за 11 месяцев 85,9 млрд рублей, сообщает Белстат. По итогам 10 месяцев отставание составляло 2,8%.
Объем промышленного производства снизился за 11 месяцев на 0,9% до 71,3 млрд рублей. Сельхозпроизводство в январе - ноябре выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% до 14,4 млрд рублей.
Пока сбывается прогноз министра экономики Владимира Зиновского, который отмечал, что из-за недостаточного объема переработки нефтяного сырья прогноз на 2016 год (снижение ВВП на 2% к уровню 2015-го) вряд ли будет выполнен. Снижение ожидается на уровне около 2,6%.
Среди позитивных тенденций он обращал внимание на успехи промышленности, которая выходит на положительные темпы роста с минимальными запасами на складах, неплохое развитие сельского хозяйства.
Как ранее сообщалось, Евразийский банк развития ожидает в 2016 году замедления темпов падения ВВП Беларуси до минус 2% с постепенным восстановлением темпов роста в 2018 году до 0,5%. Оценки ЕАБР оптимистичнее, чем у других международных институтов. МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м - на 0,5%, Всемирный банк - на 3% и 1% соответственно.
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