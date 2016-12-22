С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%

В январе - ноябре 2016 года ВВП Беларуси снизился на 2,7% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. В текущих ценах ВВП составил за 11 месяцев 85,9 млрд рублей, сообщает Белстат. По итогам 10 месяцев отставание составляло 2,8%.

Объем промышленного производства снизился за 11 месяцев на 0,9% до 71,3 млрд рублей. Сельхозпроизводство в январе - ноябре выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% до 14,4 млрд рублей.

Пока сбывается прогноз министра экономики Владимира Зиновского, который отмечал, что из-за недостаточного объема переработки нефтяного сырья прогноз на 2016 год (снижение ВВП на 2% к уровню 2015-го) вряд ли будет выполнен. Снижение ожидается на уровне около 2,6%.

Среди позитивных тенденций он обращал внимание на успехи промышленности, которая выходит на положительные темпы роста с минимальными запасами на складах, неплохое развитие сельского хозяйства.

Как ранее сообщалось, Евразийский банк развития ожидает в 2016 году замедления темпов падения ВВП Беларуси до минус 2% с постепенным восстановлением темпов роста в 2018 году до 0,5%. Оценки ЕАБР оптимистичнее, чем у других международных институтов. МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м - на 0,5%, Всемирный банк - на 3% и 1% соответственно.