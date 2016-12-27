Zolki здесь не тихие. Группа дала в Бресте рождественский концерт
№52 (732) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Zolki Band дали концерт в студии звукозаписи XLP // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
Коллектив пригласил слушателей в святая святых каждого музыканта - в звукозаписывающую студию. Там, за дверью с табличками «Тихо» и «Не входить», 24 декабря состоялся акустический концерт группы.
Студия XLP, которая находится в Брестской областной филармонии, были заполнена до предела. На контрасте со стенами стального цвета и современным оборудованием импровизированную сцену дополнил ковер и торшеры, которые, кажется, сохранились с советских времен. Концерт начался почти минута в минуту. Zolki Band не стали долго приветствовать слушателей, а тут же ударили по струнам. Жесткая, сюрреалистическая, прекрасная музыка заполнила зал.
Обычно рок-концерт проходит не так. Публика выкрикивает строчки из песен, танцует и прыгает. Да порой так, что некоторым посетителям приходится выжимать футболки после концерта. Zolki Band погрузили в другую атмосферу. Зрители сидели и слушали музыку. Максимум, что можно было сделать - отбивать ритм и почти беззвучно повторять слова. В этом была своя прелесть. Концерт не ради того, чтобы выпустить пар, а чтобы полностью погрузиться в музыку.
Вечер пролетел на одном дыхании. После концерта один из слушателей выразил мнение, что Zolki Band играют психоделический рок. Участники коллектива улыбнулись и признались, что сами не знают, как определить свою музыку. Возможно, ее и не нужно загонять в рамки. Понятно одно: Zolki Band - одна из самых интересных групп Бреста. Их остроумные тексты приятно слушать, за тем, как они от выступления к выступлению меняют образы, приятно наблюдать. Они не боятся экспериментировать. Студийный концерт только подчеркнул все достоинства и порадовал идеальным звучанием.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте