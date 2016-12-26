Выставка «У пошуках спрадвечнага - 2» работает на ул. Советской (фото)

Брестчанам представили работы 22 художников, среди которых Александр Лазерко, Марина Марчук, Василий Логвин и другие. На выставке собрано около 200 произведений. Среди них - изделия из дерева, глины, вышивки крестом и бисером, валяные куклы, вытинанки.

Посетить выставку можно до 15 января.