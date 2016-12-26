Выставка «У пошуках спрадвечнага - 2» работает на ул. Советской (фото)
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
На выставке собрано около 200 произведений // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
Экспозиция, посвященная 15-летию Брестского областного клуба мастеров народного творчества «Скарб», открылась в выставочном зале ООКЦ 23 декабря.
Брестчанам представили работы 22 художников, среди которых Александр Лазерко, Марина Марчук, Василий Логвин и другие. На выставке собрано около 200 произведений. Среди них - изделия из дерева, глины, вышивки крестом и бисером, валяные куклы, вытинанки.
Посетить выставку можно до 15 января.
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