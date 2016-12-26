Культура Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Выставка «У пошуках спрадвечнага - 2» работает на ул. Советской (фото)

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Татьяна ГАПЕЕВА

На выставке собрано около 200 произведений

На выставке собрано около 200 произведений // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Экспозиция, посвященная 15-летию Брестского областного клуба мастеров народного творчества «Скарб», открылась в выставочном зале ООКЦ 23 декабря.

Брестчанам представили работы 22 художников, среди которых Александр Лазерко, Марина Марчук, Василий Логвин и другие. На выставке собрано около 200 произведений. Среди них - изделия из дерева, глины, вышивки крестом и бисером, валяные куклы, вытинанки.

Посетить выставку можно до 15 января.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Культура"

Мария Редько представила свои акварели на выставке «Около облака»

У Берасці адкрылася выстава, прысвечаная Тадэвушу Касцюшку

Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото

Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»

Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»

Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле

Впадать в транс и придумывать эпитеты. В Бресте состоялся концерт Shuma

Брестчан приглашают поучаствовать в новогодней выставке

В Бресте начинается Неделя казахстанского кино

«Визитная карточка Берестейщины». Открылась выставка Леонида Соловьева

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
На выставке собрано около 200 произведений
На выставке собрано около 200 произведений (Фото: Вадим ЯКУБЕНОК)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  26.12.16   27.12.16
EUR1 Евро2,03382,0378
USD1 Доллар США1,94801,9434
RUB100 Российских рублей3,20083,1948
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня