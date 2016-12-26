Мария Редько представила свои акварели на выставке «Около облака»
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Акварели Марии Редько можно увидеть в Times Cafe // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
Пейзажи солнечной Греции, любимого Бреста, цветочные натюрморты - всего 12 картин можно увидеть в Times Cafe. Вернисаж состоялся в пятницу 23 декабря.
В творческом лексиконе художницы фраза «около облака» обозначает стадию перехода от одной глобальной идеи к другой. «Около облака» - это творческое состояние, когда ты думаешь, что же на следующую выставку сделать, а пока думаешь, что-то черкаешь, рисуешь. Это предметы, объекты, пейзажи вокруг тебя. Что-то теплое, искреннее, простое», - рассказала Мария Редько корреспонденту «БГ».
На одной из картин художница запечатлена фонтан, который находится возле гостиницы «Интурист». На другой - балкончик на одном из домов в Греции, украшенный цветочными горшками. Яркие солнечные картины обязательно поднимут настроение брестской промозглой зимой.
Выставка Марии Редько проходит в рамках проекта Gallery, посвященного творчеству белорусских художников. Каждый две недели в Times Cafe знакомят с работами нового автора. По словам Марии, предложение от кафе поступило неожиданно. А представленные работы создавались под другую большую выставку, которую планирует художница. На ней она хочет представить около 60 акварельных работ.
Познакомиться с картинами Марии Редько можно до 6 января. Днем работы скрыты под полотном - открываются они ежедневно в 19.00.
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