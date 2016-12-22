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Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»

№52 (731) 23 - 29 декабря 2016    Автор: Служба информация «БГ»

Каждый может принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе!», подарив музею старые елочные игрушки, украшения, новогодние маски и костюмы, открытки и фотографии

Каждый может принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе!», подарив музею старые елочные игрушки, украшения, новогодние маски и костюмы, открытки и фотографии // Фото: rekvizit.info

В областном краеведческом музее 23 декабря открывается выставка «Волшебная сказка». Жители и гости города смогут стать ее посетителями по 20 января.

В день ее открытия с 16.00 здесь можно будет увидеть дефиле детских новогодних костюмов, поучаствовать в мастер-классах по украшению новогоднего стола и интерьера от художников и мастеров Таисии Филипповой, Галины Масюк и Юлии Прохоровой, в различных новогодних конкурсах, а также выбрать лучшую новогоднюю елку.

В экспозиции представлены Деды Морозы и Снегурочки из частной коллекции Анны Ковалевой, новогодние авторские работы жителей города.

Каждый может принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе!», подарив музею старые елочные игрушки, украшения, новогодние маски и костюмы, открытки и фотографии.

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