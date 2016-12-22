Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Служба информация «БГ»
Каждый может принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе!», подарив музею старые елочные игрушки, украшения, новогодние маски и костюмы, открытки и фотографии // Фото: rekvizit.info
В областном краеведческом музее 23 декабря открывается выставка «Волшебная сказка». Жители и гости города смогут стать ее посетителями по 20 января.
В день ее открытия с 16.00 здесь можно будет увидеть дефиле детских новогодних костюмов, поучаствовать в мастер-классах по украшению новогоднего стола и интерьера от художников и мастеров Таисии Филипповой, Галины Масюк и Юлии Прохоровой, в различных новогодних конкурсах, а также выбрать лучшую новогоднюю елку.
В экспозиции представлены Деды Морозы и Снегурочки из частной коллекции Анны Ковалевой, новогодние авторские работы жителей города.
Каждый может принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе!», подарив музею старые елочные игрушки, украшения, новогодние маски и костюмы, открытки и фотографии.
Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото
Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»
Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле
Впадать в транс и придумывать эпитеты. В Бресте состоялся концерт Shuma
Брестчан приглашают поучаствовать в новогодней выставке
В Бресте начинается Неделя казахстанского кино
«Визитная карточка Берестейщины». Открылась выставка Леонида Соловьева
Проблема есть, и ее надо решать. В Бресте открылась выставка, посвященная беженцам
Монетный двор создал панно к юбилею Максима Богдановича
В усадьбе Рейтанов в Ляховичском районе создадут краеведческий музей
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте