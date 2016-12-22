Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото
№52 (731) 23 - 29 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Усадьба Берестейского Деда Мороза разместилась в Парке культуры и отдыха им. 1 Мая // Фото: Ирина ШАТИЛО
В Парке культуры и отдыха им. 1 Мая открылась усадьба сказочника. Посетителей ждут на танцплощадке «Пляц» до 8 января. Желающие могут поучаствовать в представлении, а самые активные - еще и в фотоконкурсе.
Гостей усадьбы ждет знакомство с самим Дедушкой Морозом, а также со Снегурочкой, Матушкой-зимой и другими сказочными персонажами. После представления детей и их родителей пригласят в домик Мороза, где можно будет сфотографироваться с ним и посмотреть, как он живет. На выходе каждый ребенок и взрослый получит подарок.
Берестейского Деда Мороза сотрудники парка называют младшим братом пущанского. В его доме необычное убранство. Например, кривые зеркала, которые произвели еще в советское время. Теперь такие зеркала найти очень сложно. Елку, которая стоит возле усадьбы, подарила Деду Морозу жительница Бреста. Зеленая красавица росла на ее подворье.
Идейным вдохновителем появления в городе Деда Мороза стал директор парка Андрей Щегельский. Костюмы разрабатывала художник парка Наталья Куликович.
Берестейскому Деду Морозу очень интересно узнать о впечатлениях своих гостей. Поэтому он объявил фотоконкурс. Работы можно присылать в двух номинациях. «Первая номинация - это селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вторая - веселая креативная фотография в усадьбе Деда Мороза. На закрытие 8 января в 17.00 мы пригласим победителей и наградим их подарками», - рассказала «БГ» Наталья Куликович. Фотографии нужно присылать на адрес вrestpark@yandex.ru.
Представления в усадьбе Берестейского Деда Мороза проходят трижды в день – в 12.00, 15.00 и 17.00. На них можно попасть как индивидуально, так и коллективом.
Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»
Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»
Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле
Впадать в транс и придумывать эпитеты. В Бресте состоялся концерт Shuma
Брестчан приглашают поучаствовать в новогодней выставке
В Бресте начинается Неделя казахстанского кино
«Визитная карточка Берестейщины». Открылась выставка Леонида Соловьева
Проблема есть, и ее надо решать. В Бресте открылась выставка, посвященная беженцам
Монетный двор создал панно к юбилею Максима Богдановича
В усадьбе Рейтанов в Ляховичском районе создадут краеведческий музей
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте