Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото

В Парке культуры и отдыха им. 1 Мая открылась усадьба сказочника. Посетителей ждут на танцплощадке «Пляц» до 8 января. Желающие могут поучаствовать в представлении, а самые активные - еще и в фотоконкурсе.

Гостей усадьбы ждет знакомство с самим Дедушкой Морозом, а также со Снегурочкой, Матушкой-зимой и другими сказочными персонажами. После представления детей и их родителей пригласят в домик Мороза, где можно будет сфотографироваться с ним и посмотреть, как он живет. На выходе каждый ребенок и взрослый получит подарок.

Берестейского Деда Мороза сотрудники парка называют младшим братом пущанского. В его доме необычное убранство. Например, кривые зеркала, которые произвели еще в советское время. Теперь такие зеркала найти очень сложно. Елку, которая стоит возле усадьбы, подарила Деду Морозу жительница Бреста. Зеленая красавица росла на ее подворье.

Идейным вдохновителем появления в городе Деда Мороза стал директор парка Андрей Щегельский. Костюмы разрабатывала художник парка Наталья Куликович.

Берестейскому Деду Морозу очень интересно узнать о впечатлениях своих гостей. Поэтому он объявил фотоконкурс. Работы можно присылать в двух номинациях. «Первая номинация - это селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вторая - веселая креативная фотография в усадьбе Деда Мороза. На закрытие 8 января в 17.00 мы пригласим победителей и наградим их подарками», - рассказала «БГ» Наталья Куликович. Фотографии нужно присылать на адрес вrestpark@yandex.ru.

Представления в усадьбе Берестейского Деда Мороза проходят трижды в день – в 12.00, 15.00 и 17.00. На них можно попасть как индивидуально, так и коллективом.