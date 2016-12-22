Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте

Матч «Меркурий-ГТК» - «Строитель» (Минск, апрель 2016 г.). Победа в этой игре позволила брестским таможенникам стать чемпионами Беларуси по футзалу // Фото: пресс-группа Брестской таможни

Для хозяев - действующего чемпиона страны брестского «Меркурия-ГТК» - это будут стартовые матчи турнира 2016-2017. Символично, что нелегкий путь по защите титула подопечные Леонида Ковша начнут на площадке Дворца спорта «Виктория».

Первый тур 22-го национального первенства по футзалу состоялся месяц назад в Гомеле. Участие в нем приняли бобруйский «Союз-Энерго», «Строитель» из Червеня и гомельские БелГУТ и «Эскулап» (бывший «Медик»). По итогам ноябрьских баталий лидерство в чемпионате захватила дружина «Союз-Энерго» из Бобруйска, одержавшая победы во всех трех проведенных встречах.

В Бресте к вышеперечисленной четверке присоединятся еще три коллектива: «Меркурий-ГТК», ФК «Бобруйск» и команда Военной академии «Армрест», сообщает пресс-группа Брестской таможни.

Согласно регламенту чемпионата страны, семь его участников сыграют трехкруговой турнир, то есть по 18 игр каждый.

Расписание игр второго тура чемпионата Беларуси по футзалу

23 декабря (пятница)

19.30 «Меркурий-ГТК» (Брест) - «Армрест-Военная академия» (Минск)

24 декабря (суббота)

11.30 ФК «Бобруйск» (Бобруйск) - «Армрест-ВА»

15.30 «Строитель» (Червень) - «Меркурий-ГТК»

19.00 «Армрест-ВА» - «Строитель»

25 декабря (воскресенье)

11.00 «Меркурий-ГТК» - ФК «Бобруйск»