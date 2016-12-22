Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте // Фото: www.vdvsn.ru
В турнире участвуют команды девушек 2001-2002 годов рождения. Завершатся соревнования в среду 21 декабря.
Игры XVIII Республиканского турнира по волейболу памяти Владимира Онуфриевича Максимюка пройдут в ДС «Виктория».
В соревнованиях примут участие команды из Мозыря, Гродно, Минска и Бреста, а также брестские команды ЦОР «Виктория» и ВК «Стимул».
Начало игр 19 декабря в 15.00. Торжественное открытие состоится в 17.30.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
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