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Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте

Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте // Фото: www.vdvsn.ru

В турнире участвуют команды девушек 2001-2002 годов рождения. Завершатся соревнования в среду 21 декабря.

Игры XVIII Республиканского турнира по волейболу памяти Владимира Онуфриевича Максимюка пройдут в ДС «Виктория».

В соревнованиях примут участие команды из Мозыря, Гродно, Минска и Бреста, а также брестские команды ЦОР «Виктория» и ВК «Стимул».

Начало игр 19 декабря в 15.00. Торжественное открытие состоится в 17.30.

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