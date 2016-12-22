Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте // Фото: www.vdvsn.ru

В турнире участвуют команды девушек 2001-2002 годов рождения. Завершатся соревнования в среду 21 декабря.

Игры XVIII Республиканского турнира по волейболу памяти Владимира Онуфриевича Максимюка пройдут в ДС «Виктория».

В соревнованиях примут участие команды из Мозыря, Гродно, Минска и Бреста, а также брестские команды ЦОР «Виктория» и ВК «Стимул».

Начало игр 19 декабря в 15.00. Торжественное открытие состоится в 17.30.