БГК сразится с лидером группы

В заключительном домашнем туре SEHA-Газпром-лиги брестские гандболисты сразятся с лидером группы и чемпионом Македонии «Вардаром» из Скопьи. Две предыдущие домашние игры в рамках лиги остались за мешковцами. В стенах «Виктории» последовательно были обыграны македонский «Металург» (31:26) и словацкий «Татран» (33:25).