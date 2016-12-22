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БГК сразится с лидером группы

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

БГК сразится с лидером группы

БГК сразится с лидером группы // Фото: bgk-meshkova.com

В заключительном домашнем туре SEHA-Газпром-лиги брестские гандболисты сразятся с лидером группы и чемпионом Македонии «Вардаром» из Скопьи. Две предыдущие домашние игры в рамках лиги остались за мешковцами. В стенах «Виктории» последовательно были обыграны македонский «Металург» (31:26) и словацкий «Татран» (33:25).

Гандболисты «Вардара» имеют в своем активе 11 побед и 2 ничьи. В нынешнем розыгрыше команды уже встречались. Та игра завершилась вничью 34:34. Поединок пройдет 17 декабря в 17.30.

Положение команд в группе:

1.«Вардар» - 13 игр (35 очков), 2. БГК - 13 (26), 3. «Загреб» - 11 (25), 4. «Веспрем»  - 11 (23), 5. «Целе» - 13 (21), 6. «Горенье» - 11 (12), 7. «Татран»  - 12 (10), 8. «Нексе» - 11 (9), 9. «Металург» - 11 (7), 10. «Извидац» - 12 (3).

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