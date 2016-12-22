Спорт Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»

ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде» // Фото: ermak-hockey.ru

ХК «Брест» на своей площадке дважды уступил соперникам и не смог поправить дела в турнирной таблице чемпионата.

8 декабря «зубры» принимали принципиального соперника - «Химик-СКА», но не смогли разжиться зачетными баллами, уступив 3:5. Проиграв первый период (0:1) и пропустив в начале второго, подопечные Романа Романенко за пять минут сумели отыграться. Сначала на 25-й минуте новобранец брестчан Дмитрий Климовец реализовал большинство. А спустя пять оборотов секундной стрелки еще один новичок «зубров» Максим Титок сравнял счет на табло.

Но в третьем периоде брестчане допустили ряд ненужных ошибок, которые привели к трем пропущенным шайбам. Ответная шайба Михаила Яновского, заброшенная за три секунды до финальной сирены, уже ни на что не влияла.

А в субботу 10 декабря ХК «Брест» принимал ХК «Лиду», но, проведя вновь неплохой второй период, в итоге проиграл 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Единственная шайба «зубров» на счету Никиты Павлова, отличившегося в большинстве в формате 5 на 3.

Следующие поединки «Брест» проведет на выезде, где сыграет против «Беларусь U-20» и ХК «Лида».

Брестчане после 26 туров с 8 набранными очками продолжают замыкать турнирную таблицу, отставая от идущего впереди «Химика-СКА» на 7 баллов.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Спорт"

БГК на домашней арене уступил «Вардару»

«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру

Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA

После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League

Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте

Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте

БГК сразится с лидером группы

«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»

В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

Брестский «Аматар» одержал волевую победу над светлогорским ЦКК

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня