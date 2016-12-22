ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде» // Фото: ermak-hockey.ru
ХК «Брест» на своей площадке дважды уступил соперникам и не смог поправить дела в турнирной таблице чемпионата.
8 декабря «зубры» принимали принципиального соперника - «Химик-СКА», но не смогли разжиться зачетными баллами, уступив 3:5. Проиграв первый период (0:1) и пропустив в начале второго, подопечные Романа Романенко за пять минут сумели отыграться. Сначала на 25-й минуте новобранец брестчан Дмитрий Климовец реализовал большинство. А спустя пять оборотов секундной стрелки еще один новичок «зубров» Максим Титок сравнял счет на табло.
Но в третьем периоде брестчане допустили ряд ненужных ошибок, которые привели к трем пропущенным шайбам. Ответная шайба Михаила Яновского, заброшенная за три секунды до финальной сирены, уже ни на что не влияла.
А в субботу 10 декабря ХК «Брест» принимал ХК «Лиду», но, проведя вновь неплохой второй период, в итоге проиграл 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Единственная шайба «зубров» на счету Никиты Павлова, отличившегося в большинстве в формате 5 на 3.
Следующие поединки «Брест» проведет на выезде, где сыграет против «Беларусь U-20» и ХК «Лида».
Брестчане после 26 туров с 8 набранными очками продолжают замыкать турнирную таблицу, отставая от идущего впереди «Химика-СКА» на 7 баллов.
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