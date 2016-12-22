«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»

В состоявшемся в минувшие выходные 5-м туре 26-го чемпионата страны по волейболу среди женских команд подопечные Натальи Мелянюк порадовали своих поклонников, победив в двух матчах с одинаковым счетом волейболисток из Могилева (3:0).

В субботнем поединке наши волейболистки не испытали проблем и разгромили соперниц (25:10, 25:14, 25:15). На следующий день брестчанки в первом сете не позволили волейболисткам из Могилева преодолеть десятиочковый рубеж, обыграв их со счетом 25:9. В двух других могилевская команда оказала более достойное сопротивление, но все равно уступила (25:18, 25:19).