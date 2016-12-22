В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

Воскресные матчи (11 декабря) определили первых участников стадии плей-офф «Элитки». Ими стали команды «Гефест», «Джофре», жабинковский «Сахарный завод», «Брестводстрой», «Меркурий», ковельский «Шанс-Авто», «Брестжилстрой» и «Брестмясокомбинат».

Группой смерти смело можно назвать квартет В, где все четыре дружины сохраняют шансы на выход в следующий тур. Но не стоит забывать и про так называемых лаки лузеров, т. е. четыре команды, которые по лучшим показателям могут выйти в нокаут-раунд с третьих мест.

Очередной тур Elite League состоится 18 декабря в ДС «Виктория».

«Шанс» - «Зенит»

«Нива» - «Канталь»

«ВТА» - «Брестводстрой»

«Мясокомбинат» - «Локомотив»

«Рома» - «ЭЛСАТ»

«Брестжилстрой» - «Южный»

Результаты матчей 4-го тура: «Канталь-Союз» - ФК «Нива» - 5:1 (4:1); PKS «Pogon» - «Гефест» - 7:8 (2:3); ФК «Волга» - «БПК-Лагуна» - 4:2 (2:1); «Рома» - «Элсат» - 2:4 (2:3); «БПН-Задрата» - «Сахарный завод» - 3:4 (2:3); «Джофре» - «Алвитолия» - 4:2 (0:1); «VTA-Ковердяки» - «Брестводстрой» - 3:8 (1:2); Amstel - «Савушкин продукт» - 4:0 (2:0); «Шанс-Авто» (Ковель) - «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - 5:0 (0:0); «Меркурий» - «Сенаторс-Клише» - 5:0 (1:0); «Локомотив» - «Брестмясокомбинат» - 0:1 (0:0); «Брестжилстрой» - «Южный-Дорожник» - 2:0 (1:0).

Группа А И В Н П М О 1. Гефест 4 2 2 0 20-15 8 2. ФК «Нива» 4 2 1 1 12-7 7 3. Канталь-Союз 4 1 2 1 12-13 5 4. PKS «Pogon» 4 0 1 3 12-21 1

18 декабря. Игровой зал: «Гефест» - «Канталь-Союз» (17.15); ФК «Нива» - PKS «Pogon» (18.00)

Группа В И В Н П М О 1. ФК «Волга» 4 2 1 1 13-10 7 2. Элсат 4 1 2 1 9-9 5 3. Рома 4 1 2 1 7-7 5 4. БПК-Лагуна 4 1 1 2 6-9 4

18 декабря. Игровой зал: «БПК-Лагуна» - «Рома» (20.15), «Элсат» - ФК «Волга» (21.00).

Группа С И В Н П М О 1. Джофре 4 4 0 0 22-9 12 2. Сахарный завод 4 3 0 1 16-11 9 3. БПН-Задрата 4 0 1 3 7-13 1 4. Алвитолия 4 0 1 3 7-19 1

18 декабря. Игровой зал: «Сахарный завод» - «Джофре» (18.45), «Алвитолия» - «БПН-Задрата» (19.30)

Группа D И В Н П М О 1. Брестводстрой 4 3 1 0 13-6 10 2. Amstel 4 2 1 1 11-3 7 3. Савушкин продукт 4 1 0 3 3-11 3 4. VTA-Ковердяки 4 1 0 3 4-11 3

18 декабря. Тренировочный зал: «Брестводстрой» - Amstel (18.00), «Савушкин продукт» - «VTA-Ковердяки» (20.15)

Группа Е И В Н П М О 1. Меркурий 4 3 1 1 14-7 10 2. Шанс-Авто (Ковель) 4 3 0 1 20-6 9 3. Zenit-ПМК-21 (Пружаны) 4 1 1 2 6-17 4 4. Сенаторс-Клише 4 0 0 4 3-13 0

18 декабря. Тренировочный зал: «Сенаторс-Клише» - «Шанс-Авто» (Ковель) (17.15), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Меркурий» (19.30)

Группа F И В Н П М О 1. Брестжилстрой 4 3 0 1 14-10 9 2. Брестмясокомбинат 4 3 0 1 7-4 9 3. Южный-Дорожник 4 1 0 3 5-12 3 4. Локомотив 4 1 0 3 9-9 3