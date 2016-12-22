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В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф // Фото: Геннадий Козловский/amatar.info

Восемь команд уже обеспечили себе участие в 1/8 финала Elite League по итогам 4-го группового тура. 

Воскресные матчи (11 декабря) определили первых участников стадии плей-офф «Элитки». Ими стали команды «Гефест», «Джофре», жабинковский «Сахарный завод», «Брестводстрой», «Меркурий», ковельский «Шанс-Авто», «Брестжилстрой» и «Брестмясокомбинат».

Группой смерти смело можно назвать квартет В, где все четыре дружины сохраняют шансы на выход в следующий тур. Но не стоит забывать и про так называемых лаки лузеров, т. е. четыре команды, которые по лучшим показателям могут выйти в нокаут-раунд с третьих мест.

Очередной тур Elite League состоится 18 декабря в ДС «Виктория».

«Шанс» - «Зенит»

«Шанс» - «Зенит»

«Нива» - «Канталь»

«Нива» - «Канталь»

«ВТА» - «Брестводстрой»

«ВТА» - «Брестводстрой»

«Мясокомбинат» - «Локомотив»

«Мясокомбинат» - «Локомотив»

«Рома» - «ЭЛСАТ»

«Рома» - «ЭЛСАТ»

«Брестжилстрой» - «Южный»

«Брестжилстрой» - «Южный»

 

Результаты матчей 4-го тура: «Канталь-Союз» - ФК «Нива» - 5:1 (4:1); PKS «Pogon» - «Гефест» - 7:8 (2:3); ФК «Волга» - «БПК-Лагуна» - 4:2 (2:1); «Рома» - «Элсат» - 2:4 (2:3); «БПН-Задрата» - «Сахарный завод» - 3:4 (2:3); «Джофре» - «Алвитолия» - 4:2 (0:1); «VTA-Ковердяки» - «Брестводстрой» - 3:8 (1:2); Amstel - «Савушкин продукт» - 4:0 (2:0); «Шанс-Авто» (Ковель) - «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - 5:0 (0:0); «Меркурий» - «Сенаторс-Клише» - 5:0 (1:0); «Локомотив» - «Брестмясокомбинат» - 0:1 (0:0); «Брестжилстрой» - «Южный-Дорожник» - 2:0 (1:0).

 

 

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1.

Гефест

4

2

2

0

20-15

8

2.

ФК «Нива»

4

2

1

1

12-7

7

3.

Канталь-Союз

4

1

2

1

12-13

5

4.

PKS «Pogon»

4

0

1

3

12-21

1

 

18 декабря. Игровой зал: «Гефест» - «Канталь-Союз» (17.15); ФК «Нива» - PKS «Pogon» (18.00)

 

 

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1.

ФК «Волга»

4

2

1

1

13-10

7

2.

Элсат

4

1

2

1

9-9

5

3.

Рома

4

1

2

1

7-7

5

4.

БПК-Лагуна

4

1

1

2

6-9

4

 

18 декабря. Игровой зал: «БПК-Лагуна» - «Рома» (20.15), «Элсат» - ФК «Волга» (21.00).

 

 

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1.

Джофре

4

4

0

0

22-9

12

2.

Сахарный завод

4

3

0

1

16-11

9

3.

БПН-Задрата

4

0

1

3

7-13

1

4.

Алвитолия

4

0

1

3

7-19

1

 

18 декабря. Игровой зал: «Сахарный завод» - «Джофре» (18.45), «Алвитолия» - «БПН-Задрата» (19.30)

 

 

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1.

Брестводстрой

4

3

1

0

13-6

10

2.

Amstel

4

2

1

1

11-3

7

3.

Савушкин продукт

4

1

0

3

3-11

3

4.

VTA-Ковердяки

4

1

0

3

4-11

3

 

18 декабря. Тренировочный зал: «Брестводстрой» - Amstel (18.00), «Савушкин продукт» - «VTA-Ковердяки» (20.15)

 

 

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1.

Меркурий

4

3

1

1

14-7

10

2.

Шанс-Авто (Ковель)

4

3

0

1

20-6

9

3.

Zenit-ПМК-21 (Пружаны)

4

1

1

2

6-17

4

4.

Сенаторс-Клише

4

0

0

4

3-13

0

 

18 декабря. Тренировочный зал: «Сенаторс-Клише» - «Шанс-Авто» (Ковель) (17.15), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Меркурий» (19.30)

 

 

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1.

Брестжилстрой

4

3

0

1

14-10

9

2.

Брестмясокомбинат

4

3

0

1

7-4

9

3.

Южный-Дорожник

4

1

0

3

5-12

3

4.

Локомотив

4

1

0

3

9-9

3

 

18 декабря. Тренировочный зал: «Южный-Дорожник» - «Локомотив» (18.45), «Брестмясокомбинат» - «Брестжилстрой» (21.00)
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