В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф // Фото: Геннадий Козловский/amatar.info
Восемь команд уже обеспечили себе участие в 1/8 финала Elite League по итогам 4-го группового тура.
Воскресные матчи (11 декабря) определили первых участников стадии плей-офф «Элитки». Ими стали команды «Гефест», «Джофре», жабинковский «Сахарный завод», «Брестводстрой», «Меркурий», ковельский «Шанс-Авто», «Брестжилстрой» и «Брестмясокомбинат».
Группой смерти смело можно назвать квартет В, где все четыре дружины сохраняют шансы на выход в следующий тур. Но не стоит забывать и про так называемых лаки лузеров, т. е. четыре команды, которые по лучшим показателям могут выйти в нокаут-раунд с третьих мест.
Очередной тур Elite League состоится 18 декабря в ДС «Виктория».
Результаты матчей 4-го тура: «Канталь-Союз» - ФК «Нива» - 5:1 (4:1); PKS «Pogon» - «Гефест» - 7:8 (2:3); ФК «Волга» - «БПК-Лагуна» - 4:2 (2:1); «Рома» - «Элсат» - 2:4 (2:3); «БПН-Задрата» - «Сахарный завод» - 3:4 (2:3); «Джофре» - «Алвитолия» - 4:2 (0:1); «VTA-Ковердяки» - «Брестводстрой» - 3:8 (1:2); Amstel - «Савушкин продукт» - 4:0 (2:0); «Шанс-Авто» (Ковель) - «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - 5:0 (0:0); «Меркурий» - «Сенаторс-Клише» - 5:0 (1:0); «Локомотив» - «Брестмясокомбинат» - 0:1 (0:0); «Брестжилстрой» - «Южный-Дорожник» - 2:0 (1:0).
|
Группа А
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Гефест
|
4
|
2
|
2
|
0
|
20-15
|
8
|
2.
|
ФК «Нива»
|
4
|
2
|
1
|
1
|
12-7
|
7
|
3.
|
Канталь-Союз
|
4
|
1
|
2
|
1
|
12-13
|
5
|
4.
|
PKS «Pogon»
|
4
|
0
|
1
|
3
|
12-21
|
1
|
18 декабря. Игровой зал: «Гефест» - «Канталь-Союз» (17.15); ФК «Нива» - PKS «Pogon» (18.00)
|
Группа В
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
ФК «Волга»
|
4
|
2
|
1
|
1
|
13-10
|
7
|
2.
|
Элсат
|
4
|
1
|
2
|
1
|
9-9
|
5
|
3.
|
Рома
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7-7
|
5
|
4.
|
БПК-Лагуна
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6-9
|
4
|
18 декабря. Игровой зал: «БПК-Лагуна» - «Рома» (20.15), «Элсат» - ФК «Волга» (21.00).
|
Группа С
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Джофре
|
4
|
4
|
0
|
0
|
22-9
|
12
|
2.
|
Сахарный завод
|
4
|
3
|
0
|
1
|
16-11
|
9
|
3.
|
БПН-Задрата
|
4
|
0
|
1
|
3
|
7-13
|
1
|
4.
|
Алвитолия
|
4
|
0
|
1
|
3
|
7-19
|
1
|
18 декабря. Игровой зал: «Сахарный завод» - «Джофре» (18.45), «Алвитолия» - «БПН-Задрата» (19.30)
|
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Брестводстрой
|
4
|
3
|
1
|
0
|
13-6
|
10
|
2.
|
Amstel
|
4
|
2
|
1
|
1
|
11-3
|
7
|
3.
|
Савушкин продукт
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-11
|
3
|
4.
|
VTA-Ковердяки
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4-11
|
3
|
18 декабря. Тренировочный зал: «Брестводстрой» - Amstel (18.00), «Савушкин продукт» - «VTA-Ковердяки» (20.15)
|
Группа Е
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Меркурий
|
4
|
3
|
1
|
1
|
14-7
|
10
|
2.
|
Шанс-Авто (Ковель)
|
4
|
3
|
0
|
1
|
20-6
|
9
|
3.
|
Zenit-ПМК-21 (Пружаны)
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6-17
|
4
|
4.
|
Сенаторс-Клише
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3-13
|
0
|
18 декабря. Тренировочный зал: «Сенаторс-Клише» - «Шанс-Авто» (Ковель) (17.15), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Меркурий» (19.30)
|
Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Брестжилстрой
|
4
|
3
|
0
|
1
|
14-10
|
9
|
2.
|
Брестмясокомбинат
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7-4
|
9
|
3.
|
Южный-Дорожник
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-12
|
3
|
4.
|
Локомотив
|
4
|
1
|
0
|
3
|
9-9
|
3
|
18 декабря. Тренировочный зал: «Южный-Дорожник» - «Локомотив» (18.45), «Брестмясокомбинат» - «Брестжилстрой» (21.00)
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