Брестский «Аматар» одержал волевую победу над светлогорским ЦКК
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Брестский «Аматар» одержал волевую победу над светлогорским ЦКК // Фото: Эдуард БЕЛЕМУК
С большим трудом «Аматар» победил в 14-м туре аутсайдера чемпионата светлогорский ЦКК (целлюлозно-картонный комбинат). И это притом что приезжей дружине не знаком ни вкус побед, ни даже запах набранных очков.
«Аматар» вышел на площадку «Виктории» в ранге фаворита. Но прошло немного времени после стартового свистка, как грянул гром - светлогорские футболисты открыли счет. Роман Волосюк справился с ударом с близкого расстояния Сергея Ксенчука, но на добивании первыми оказались гости. Мяч, срикошетив от нашего игрока, залетел в сетку. Очень скоро счет стал ничейным. Алексей Наливайко отдал на ход Роману Ховавко, и тот от левой бровки прострелил на дальнюю штангу, где вовремя набежал Кирилл Кудей (1:1).
По игре светлогорская дружина ничуть не уступала нашей, даже местами смотрелась лучше. Так, после очередной ошибки хозяев вновь в рамке ворот геройствовал Волосюк, вытянувший удар из «девятки». «Аматар» поджал соперника на их половине площадки, раз за разом нанося пушечные удары по воротам.
Казалось, количество вот-вот перейдет в качество, но не тут-то было. После грубейшей ошибки при вводе мяча с аута около своих ворот аматаровцы вновь оказались в роли догоняющих.
Сразу же последовал тайм-аут, взятый хозяевами площадки. После него Александр Ланец ударом с левой поразил ближнюю «девятку» гостей (2:2). При таких цифрах команды отправились отдыхать.
Во втором тайме картина не изменилась. После очередного сэйва Волосюка и упущенного момента Павла Прико светлогорский коллектив в третий раз за игру повел в счете. Сергей Ксенчук, воспользовавшись проникающей передачей на «пятак», помог отличиться партнеру по команде (2:3).
Лишь пропустив очередной мяч, брестчане встрепенулись. Обрушив на ворота соперника шквал ударов, через три минуты они отыгрались. У Романа Ховавко получился полуудар, полупрострел, после чего мяч оказался в ногах у Новика, и Игорь техничным ударом сравнял цифры на табло, отправив мяч в правый низ.
Игра начала раскрываться, когда «Аматар» сумел забить еще раз и впервые повести в счете. Наливайко оказался первым на добивании (4:3). Неизвестно, как бы завершилась встреча, если бы на 35-й минуте ЦКК не остался в меньшинстве. Ксенчук за высказывания в адрес арбитра Ольги Павлють увидел перед собой красный свет. К тому же для светлогорской команды это был пятый фол. Увы, большинство брестская команда не сумела реализовать, и нервной концовки избежать не удалось. На последней минуте игры ЦКК предсказуемо выпустил гонялу, но это ни к чему не привело.
«Аматар»: Волосюк; Кудей - Прико - Новик - Наливайко; Ланец - Борисюк - Р.Гузаревич (к.) - Пышков; Ховавко, Карасев. Запасные: Грицук (вр.), Андреев, Осташеня.
После 14 туров команда из города над Бугом продолжает занимать 14-е место, имея в своем активе 12 зачетных баллов.
P. S. На днях стал известен соперник «Аматара» по 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси. Им стал гомельский ВРЗ, поединки с которым состоятся 24 или 25 декабря в Бресте.
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