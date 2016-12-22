Брестский «Аматар» одержал волевую победу над светлогорским ЦКК

С большим трудом «Аматар» победил в 14-м туре аутсайдера чемпионата светлогорский ЦКК (целлюлозно-картонный комбинат). И это притом что приезжей дружине не знаком ни вкус побед, ни даже запах набранных очков.

«Аматар» вышел на площадку «Виктории» в ранге фаворита. Но прошло немного времени после стартового свистка, как грянул гром - светлогорские футболисты открыли счет. Роман Волосюк справился с ударом с близкого расстояния Сергея Ксенчука, но на добивании первыми оказались гости. Мяч, срикошетив от нашего игрока, залетел в сетку. Очень скоро счет стал ничейным. Алексей Наливайко отдал на ход Роману Ховавко, и тот от левой бровки прострелил на дальнюю штангу, где вовремя набежал Кирилл Кудей (1:1).

По игре светлогорская дружина ничуть не уступала нашей, даже местами смотрелась лучше. Так, после очередной ошибки хозяев вновь в рамке ворот геройствовал Волосюк, вытянувший удар из «девятки». «Аматар» поджал соперника на их половине площадки, раз за разом нанося пушечные удары по воротам.

Казалось, количество вот-вот перейдет в качество, но не тут-то было. После грубейшей ошибки при вводе мяча с аута около своих ворот аматаровцы вновь оказались в роли догоняющих.

Сразу же последовал тайм-аут, взятый хозяевами площадки. После него Александр Ланец ударом с левой поразил ближнюю «девятку» гостей (2:2). При таких цифрах команды отправились отдыхать.

Во втором тайме картина не изменилась. После очередного сэйва Волосюка и упущенного момента Павла Прико светлогорский коллектив в третий раз за игру повел в счете. Сергей Ксенчук, воспользовавшись проникающей передачей на «пятак», помог отличиться партнеру по команде (2:3).

Лишь пропустив очередной мяч, брестчане встрепенулись. Обрушив на ворота соперника шквал ударов, через три минуты они отыгрались. У Романа Ховавко получился полуудар, полупрострел, после чего мяч оказался в ногах у Новика, и Игорь техничным ударом сравнял цифры на табло, отправив мяч в правый низ.

Игра начала раскрываться, когда «Аматар» сумел забить еще раз и впервые повести в счете. Наливайко оказался первым на добивании (4:3). Неизвестно, как бы завершилась встреча, если бы на 35-й минуте ЦКК не остался в меньшинстве. Ксенчук за высказывания в адрес арбитра Ольги Павлють увидел перед собой красный свет. К тому же для светлогорской команды это был пятый фол. Увы, большинство брестская команда не сумела реализовать, и нервной концовки избежать не удалось. На последней минуте игры ЦКК предсказуемо выпустил гонялу, но это ни к чему не привело.

«Аматар»: Волосюк; Кудей - Прико - Новик - Наливайко; Ланец - Борисюк - Р.Гузаревич (к.) - Пышков; Ховавко, Карасев. Запасные: Грицук (вр.), Андреев, Осташеня.

После 14 туров команда из города над Бугом продолжает занимать 14-е место, имея в своем активе 12 зачетных баллов.

P. S. На днях стал известен соперник «Аматара» по 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси. Им стал гомельский ВРЗ, поединки с которым состоятся 24 или 25 декабря в Бресте.