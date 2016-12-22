Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся

Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий // Фото: www.biznews.com.ua

В январе - ноябре 2016 в Брестской области введено в эксплуатацию 653,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Из них 351,7 тыс. квадратных метров, или 53,8% от общего объема, - для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщает Главное статистическое управление Брестской области, за 11 месяцев организациями всех форм собственности в регионе построено 6,9 тыс. квартир. Из общего объема введенного жилья для нуждающихся граждан 229,1 тыс. квадратных метров построено с использованием государственной поддержки, в многоквартирных жилых домах в городах - 180,8 тыс. квадратных метров. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 135,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,8% от общего ввода по области.

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