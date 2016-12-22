Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Людмила СЕЛЕХ
Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий // Фото: www.biznews.com.ua
В январе - ноябре 2016 в Брестской области введено в эксплуатацию 653,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Из них 351,7 тыс. квадратных метров, или 53,8% от общего объема, - для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Как сообщает Главное статистическое управление Брестской области, за 11 месяцев организациями всех форм собственности в регионе построено 6,9 тыс. квартир.
Из общего объема введенного жилья для нуждающихся граждан 229,1 тыс. квадратных метров построено с использованием государственной поддержки, в многоквартирных жилых домах в городах - 180,8 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 135,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,8% от общего ввода по области.
Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе надзвычайныя рэчы
Сколько стоит Дед Мороз в Бресте?
Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года
Новогодний прием для одаренных детей состоится в Брестском горисполкоме
Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще
Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников
Дивиденды с табачным душком. Благие намерения брестчанина привели его к преступлению
В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтоб не уволили
Станислав Шушкевич о распаде Советского Союза
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте