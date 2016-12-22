Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников // Фото: Алеся СИМАНОВСКАЯ
По этому поводу в школе организовали «Бал открытых сердец». По давней традиции открыл его полонез. Ребята продемонстрировали пять бальных танцев. Они вальсировали, танцевали простой и лаконичный падеграс, плясали польку и ходили друг напротив друга в контрдансе.
Клятву в присутствии представителей Военной академии, родителей и гостей-ветеранов произнесли 20 учеников десятого военно-патриотического класса СШ №26. После окончания школы у них есть большие шансы поступить в Военную академию Беларуси. Брестское учреждение образования сотрудничает с ней с 2003 года. Как рассказала «БГ» заместитель директора по учебной работе СШ №26 Анифа Кувалдина, за 11 лет офицерами стали 66 выпускников школы. Больше всего выпускников СШ №26 поступило в Военную академию в 2008 году - 15 человек и в 2010-м - 9.
Ребята также становятся курсантами института пограничной службы, академии МВД, института МЧС.
Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе надзвычайныя рэчы
Сколько стоит Дед Мороз в Бресте?
Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года
Новогодний прием для одаренных детей состоится в Брестском горисполкоме
Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще
Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся
Дивиденды с табачным душком. Благие намерения брестчанина привели его к преступлению
В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтоб не уволили
Станислав Шушкевич о распаде Советского Союза
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте