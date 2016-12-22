Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников

Десятиклассники СШ №26 г. Бреста в торжественной обстановке 16 декабря дали клятву на верность Родине.

По этому поводу в школе организовали «Бал открытых сердец». По давней традиции открыл его полонез. Ребята продемонстрировали пять бальных танцев. Они вальсировали, танцевали простой и лаконичный падеграс, плясали польку и ходили друг напротив друга в контрдансе.

Клятву в присутствии представителей Военной академии, родителей и гостей-ветеранов произнесли 20 учеников десятого военно-патриотического класса СШ №26. После окончания школы у них есть большие шансы поступить в Военную академию Беларуси. Брестское учреждение образования сотрудничает с ней с 2003 года. Как рассказала «БГ» заместитель директора по учебной работе СШ №26 Анифа Кувалдина, за 11 лет офицерами стали 66 выпускников школы. Больше всего выпускников СШ №26 поступило в Военную академию в 2008 году - 15 человек и в 2010-м - 9.

Ребята также становятся курсантами института пограничной службы, академии МВД, института МЧС.