Станислав Шушкевич о распаде Советского Союза

Подписанное 25 лет назад Беловежское соглашение уберегло республики СССР от гражданской войны. Об этом заявил один из подписантов документа, бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

«Основания для начала такой войны на то время были. Хороший пример - Югославия, - отметил он в одном из недавних интервью. - Если вы проанализируете шведскую дипломатическую переписку того времени, там повсюду шла речь об угрозе гражданской войны. И, по мнению шведских дипломатов, своим решением мы предотвратили возникновение гражданской войны на территории Советского Союза, в которой могли участвовать три-четыре ядерные державы».

Советский Союз распался еще после августовского путча, считает он. В Вискулях был лишь констатирован распад СССР. «То есть мы не развалили Союз, он уже развалился к тому времени, так как был неуправляемым. А мы нашли мужество сказать, что это произошло, и подписать соответствующий документ. И сохранили ту степень объединения бывших советских республик, которую можно было сохранить», - считает теперь Станислав Станиславович.

При этом он отметил, что Беларусь, Украина и Россия как страны, подписавшие соглашение о создании СССР, имели полное право его и ликвидировать.

«Я бы хотел белорусам пожелать покончить с тем наследием Советского Союза, которое генерировало страх, которое лишало свободы мысли, свободы слова, свободы встреч, свободы митингов. Белорусы в значительной степени живут в Советском Союзе. Я бы пожелал им как можно скорее из этого выкарабкаться», - сказал в интервью в преддверии 25-летней годовщины Беловежского соглашения Станислав Шушкевич.

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