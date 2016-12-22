25 лет как прекратил свое существование СССР

Соглашение о распаде СССР и создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом подписали президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Этот документ вошел в историю как Беловежское соглашение. В его преамбуле говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Статья 1-я гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.

По мнению Бориса Ельцина, Беловежское соглашение не распускало СССР, а лишь констатировало его фактический к тому моменту распад.

Стоит отметить, что подписанию данного документа предшествовали события, происходившие на территории СССР с середины 1980-х годов. Изменения в экономической и политической жизни государства привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшие в Москве в августе 1991 года события ускорили процесс распада СССР.

Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук (справа налево) 8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом подписали Соглашение о распаде СССР. Фото: commons.wikimedia.org

10 декабря Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховными Советами Беларуси и Украины, а 12 декабря - Верховным Советом России. 13 декабря в Ашхабаде (Туркменистан) состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ее итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей. Для совместного решения данных вопросов была специально организована встреча глав 11 бывших союзных республик: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Отсутствовали Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Ее результатом стало подписание 21 декабря 1991 года Алма-Атинской декларации, в которой излагались цели и принципы СНГ.

Предсказавший развал СССР норвежский профессор социологии Йохан Галтунг предрек и распад США к 2020 году. По его мнению, Дональд Трамп ускорит этот процесс, пишет издание The Independence.

Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония, а Грузия присоединилась к Содружеству в декабре 1993 года.

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на этом посту «по принципиальным соображениям».

26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.

С распадом СССР обрели государственную самостоятельность пятнадцать бывших союзных республик.

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