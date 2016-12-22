Дивиденды с табачным душком. Благие намерения брестчанина привели его к преступлению

По отработанной методе

Познакомиться с подростками 25-летнему Алексею Сибуленко (имя и фамилия изменены - прим. авт.) никакого труда не составляло. Возможно, его умению общаться с ними поспособствовал опыт работы в качестве социального педагога в одной из брестских школ. Но перед компанией ребят он предстал вовсе не в этой ипостаси, а почему-то предпочел назваться милиционером. Почти сразу после знакомства он предложил подросткам работу. По его просьбе кто-то из несовершеннолетних заходил в торговый павильон, покупал сигареты, после чего отдавал их Алексею. А тот с пачкой в руках шел разбираться с продавцом, отпустившим ее несовершеннолетнему. Молодой человек, облаченный в строгий костюм с белой рубашкой и галстуком, производил солидное впечатление. Проштрафившимся продавцам он представлялся то сотрудником администрации Московского района Бреста, то имеющим там знакомых. Алексей заявлял, что если ему не дадут определенную сумму за молчание, то он вызовет милицейский наряд. Ну а дальше продавцу грозили бы составление административного протокола и выплата крупного штрафа. К тому же за такое нарушение запросто могут лишить лицензии, и молодой человек неустанно об этом напоминал продавцам.

Впрочем, сам Сибуленко позже утверждал, что ни сотрудником администрации, ни другим должностным лицом он не представлялся.

Из п. 4 ст. 12.26 КоАП: «Нарушение установленного порядка реализации табачных изделий, выразившееся в продаже табачных изделий несовершеннолетним, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин».

«Я считал, что мой представительный вид будет наводить на мысль, что я из администрации, - пояснил следователю Алексей. - Лишь один раз я назвался социальным педагогом администрации района, а в остальных случаях просто указывал, что имею там знакомых. Каких-либо денег у продавцов я не требовал, рассчитывая, что, испугавшись, они сами дадут мне за молчание какую-то сумму. Первые 4 раза мне денег никто не давал, а просто извинялись за нарушение. Я после этого уходил, так как у меня была цель исключить продажу сигарет несовершеннолетним. Но однажды мне дали 200 тысяч за молчание (дело было до деноминации - прим. авт.), и я понял, что можно таким образом зарабатывать. Потом в павильонах мне передавали суммы от 150 тысяч до 600 тысяч, которые я делил со своими знакомыми несовершеннолетними, покупавшими сигареты».

Из поборников закона - в мошенники

Вот так из поборника некурения, закона и справедливости, чем-то отдаленно напоминающего Юрия Деточкина из кинофильма «Берегись автомобиля», Алексей Сибуленко быстро превратился в некое подобие Остапа Бендера, для которого деньги не пахнут. В того, о ком вряд ли кто-то скажет: «Он, конечно, виноват... Но он не виноват. Пожалейте его... Свободу Леше Сибуленко!»

Из ч. 2 ст. 209 УК: «Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок».

Он признался, что побывал не менее чем в 9 торговых павильонах в микрорайоне Восток, где продали сигареты несовершеннолетним. Продавцы, попавшиеся на горячем, реагировали на его приход по-разному. Кто-то своей вины не признавал, утверждая, что не продавал сигарет несовершеннолетним. Мол, это был постоянный клиент, у которого они раньше проверяли паспорт. Да и не тянет, дескать, по внешнему виду покупатель на несовершеннолетнего. Иные платили затребованную сумму сразу, другие торговались и говорили, что отдадут деньги с зарплаты, третьи вызывали владельцев павильонов, чтобы те сами разбирались.

«Молодому человеку предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных восемью статьями Уголовного кодекса, - пояснил следователь по особо важным делам первого следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета РБ Евгений Латышев. - Среди них мошенничество, вовлечение в преступление несовершеннолетних, самовольное присвоение звания или власти должностного лица и другие. Свою вину в этом он признал полностью. Ранее молодой человек судим не был, причиненный материальный вред устранил в ходе следствия. Суд отмерил ему 2 года лишения свободы».

«Бизнес» обернулся судимостью

А что же подростки, которые действовали в сговоре с доморощенным комбинатором? Они сразу поняли, что никакой Сибуленко не милиционер. Ведь удостоверения он им не показывал, в форме его они не видели… По их словам, ни по внешнему виду, ни по поведению он им сотрудника милиции не напоминал. Но ребята считали, что никакого правонарушения они не совершают, а продавцы сами виновны в том, что отпускали сигареты несовершеннолетним. Дескать, просто они с ним разговорились, а Алексей предложил им легкий способ подзаработать, заняться бизнесом.

Из ч. 1 ст. 172 УК: «Вовлечение лицом, достигшим 18-летнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным способом наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок».

«Парню и девушке, которым уже исполнилось по 16 лет, также были предъявлены обвинения в мошенничестве, - подытожил Евгений Латышев. - По суду они получили по году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания. Еще несколько подростков, которых в силу их возраста невозможно привлечь к уголовной ответственности, были поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Десять продавцов торговых павильонов, реализовавших сигареты несовершеннолетним, привлечены к административной ответственности по п. 4 ст. 12.26 КоАП и оштрафованы».

Возможно, выплата крупного штрафа станет для торговцев наукой. Ну а у их коллег, которые и поныне без зазрения совести продают сигареты подросткам, есть повод призадуматься, не придет ли и к ним с разборкой и требованием денег какой-нибудь комбинатор.