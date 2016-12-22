В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтоб не уволили

В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтобы не потерять работу // Фото: Ольга ОРЛОВА

Поводом для подготовки этого материала стала пачка сырых сигарет, купленных нашим читателем в одном из павильонов сети «Табак». Деньги за некачественный товар покупателю без вопросов вернули. О причине порчи сигарет мужчина догадался сам - продавец в ларьке была закутана буквально как капуста. На вопрос мужчины «У вас что, не топят?» она молча кивнула.

«Поймите, дело не в этой несчастной бракованной пачке. Женщину жалко. На улице и в плюс холодно, когда мороз - так вообще. А она стоит там, закутанная, и не час, не два, смену свою. Я говорю: что ж вы никуда не жалуетесь, ваше начальство знает? А она мне отвечает, что это уже вторую зиму так», - рассказал нам читатель и попросил «вступиться за бедную женщину». «Я вам не скажу, где ее ларек, чтоб вы не написали. Она очень боится увольнения. Я ж помочь хочу, а не навредить. Она не одна такая, в городе еще есть такие же неотапливаемые ларьки».

Директор брестского филиала УП «Табак» Ольга Зинкевич, выслушав вопрос корреспондента «БГ», твердо заявила, что прежде всего она должна знать «источник» информации.

- Чтобы принять какие-либо меры, я должна знать, в каком именно павильоне продаются сырые сигареты. Я должна знать как минимум адрес и номер павильона.

- То есть знать, кого наказать? - спросила корреспондент «БГ».

- Я никого не буду наказывать, я должна знать, где принимать какие-то экстренные меры, - заявила Зинкевич. Разговор этот состоялся во второй половине дня 12 декабря.

Во время «рейда» по городу корреспонденты «БГ» нашли пять неотапливаемых павильонов «Табак». Один из них - возле железнодорожного вокзала

На следующий день корреспонденты «БГ» выехали в город в поисках неотапливаемых павильонов «Табак».

Внутри неотапливаемого павильона мерзнет продавец

Мы их нашли, и не один, хотя, возможно, что не все. Ул. 28-го Июля, Волгоградская, Партизанский пр-т, ул. Скрипникова, павильон рядом с железнодорожным вокзалом - вот их «геолокация». Стоит отметить, что всего на нашем маршруте встретились 10 ларьков УП «Табак». Половина из них - «холодные». Вычислить их было нетрудно: если к павильону не тянулись провода, внутри обязательно стоял закутанный продавец. Там, где провода подведены, продавцы и выглядели по-другому: фирменная синяя жилетка на теплую кофту, ни головных уборов, ни митенок.

Утром, идя на работу еще в темный час, сотрудники «БГ» обратили внимание, что в электрифицированных павильонах горит свет. Холодные торговые точки или вообще закрыты, или продавцы пользуются фонариками.

Как и говорил наш читатель, мерзнущие продавцы оказались жутко напуганными. На вопрос о сырых сигаретах отвечали, что с товаром все в порядке. На холод не жаловались (напомним, во вторник 13 декабря с утра было -8 °С) и вообще не шли на контакт. Однако одну женщину нам удалось немного разговорить.

- Приносят сырые сигареты. Дешевые сигареты, которые не запакованы в пленку, в таких условиях, конечно, отсыревают. На улице сегодня минус 6, думаю, в павильоне на градус-два холоднее.

Наша собеседница подтвердила слова читателя, что проблема не решена еще с прошлой зимы. При этом электричество к павильонам подведено, но не подключено. Почему - продавцы не знают. К руководству обращались неоднократно, ответ всегда примерно одинаковый: не нравится - увольняйтесь.

- Прекрасно знают, что сейчас такое время, что каждый держится хоть за какую работу, - призналась продавец.

В среду мы еще раз связались с директором филиала и рассказали о нашем «рейде». Ответ Ольги Зинкевич вселил оптимизм и дал надежду, что электричество в холодные павильоны «Табака» придет.

- Проблема решается на данный момент. Во всех киосках монтаж произведен. Ждем, пока электромонтажная организация проверит и подключит нас, - ответила Ольга Михайловна.

Что ж, будем надеяться.