Тунеядцы Брестчины не спешат платить сбор за неучастие в финансировании госрасходов

Добровольные тунеядцы Брестской области внесли в бюджет почти 90 тысяч «новых» рублей, а вот те, кто получил извещения на оплату сбора, не спешат платить. Такой вывод можно сделать из информации, которую по запросу «БГ» предоставила областная инспекция Министерства по налогам и сборам.

Тунеядцев на Брестчине, как и в Беларуси в целом, условно можно разделить на добровольных и недобровольных. Согласно декрету президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества», добровольными имеют право называться те, кто в прошлом году не работали вообще или делали это меньше 183 календарных дней, но сами, не дожидаясь извещений, явились в налоговые органы с 1 августа прошлого года по 31 мая текущего. В данном случае повинную голову меч сечет, т. е. от уплаты сбора их не освободили, но, как и прописано в декрете, предоставили скидку 10%. Сознательных тунеядцев на Брестчине 403, на 1 июля они внесли в бюджет 89,4 тыс. деноминированных рублей.

А теперь о недобровольных, которых можно разделить еще на две подкатегории. К первой отнесем 923 плательщиков области, которые, получив извещение, уже пополнили местные бюджеты на 212,7 тыс. рублей (данные на 1 декабря - прим. авт.). Во вторую, гораздо большую подгруппу, включим тех, кто получил «письмо счастья» из налоговой, но не спешит ничего оплачивать. Может, нет денег - неработающие все-таки, возможно, не согласны с причислением себя к иждивенцам или, как вариант, решили ждать до последнего. Данные из областной налоговой гласят, что на 1 декабря извещения на уплату данного сбора вручены 9 300 плательщикам. Почти у всех еще есть время рассчитаться. По состоянию на 6 декабря сроки уплаты не прошли у 8 915 человек (сбор надо внести не позднее 30 календарных дней со дня вручения извещения или со дня, когда извещение считается врученным - прим. авт.). В течение месяца можно также предоставить в налоговые органы доказательства того, что в тунеядцы вас записали безосновательно.

Статистика по вручению извещений по половому признаку (количество мужчин и женщин) в налоговых органах не ведется.

Кстати, заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко в программе «Контуры» на телеканале ОНТ подчеркивала, что в процессе подготовки списков граждан, которые должны заплатить данный сбор, участвовали около 30 госорганов и около 82 тыс. организаций. Именно поэтому в отдельных случаях были допущены некоторые неточности, которые будут исправлены. Под «неточностями» замминистра, видимо, имела в виду примерно 15 тысяч получателей извещения по всей стране, которые доказали свое право на освобождение от уплаты данного сбора. Если учесть, что всего было отправлено почти 73 тысячи извещений, получается, примерно каждый пятый белорусский тунеядец аргументированно опроверг причисление себя к числу таковых.

Министерство по налогам и сборам заключило договор с РУП «Белпочта», по которому для направления извещений на уплату сбора пользуется услугой «Гибридная почта». Это услуга по распечатке, конвертованию, формированию бесконвертных отправлений и рассылке информации, полученной от заказчика в электронном виде.

Выяснить, сколько жителей Брестчины, получивших извещение, сняли с себя «клеймо» иждивенца, нам не удалось. В областной налоговой ответили, что «предоставление отчетности, содержащей подобную информацию, не предусмотрено». Однако такие случаи есть.

В качестве примера налоговики привели случай брестчанина Андрея К., получившего вид на жительство в Польше и там же работающего. Извещение пришло на адрес его прописки в Бресте, но самому ему приезжать домой для дачи пояснений в налоговый орган не понадобилось. Он предоставил в инспекцию по электронной почте ксерокопию паспорта. Инспектор, проверив данную информацию, с учетом того, что Андрей находился за пределами Беларуси больше 183 дней, сообщил ему, что извещение аннулировано.

По последним данным МНС, извещения на уплату сбора направлены 72,9 тыс. белорусам. Сбор уплатили 10,8 тыс. граждан, в бюджет поступило 3,2 млн рублей.

Согласно декрету№3, неуплата или неполная уплата данного сбора влекут за собой наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест. С пометкой, что административно арестованные обязательно привлекаются к общественно полезным работам. Отработал бесплатно - погасил сбор. Может быть, именно такой вариант выбрали для себя многие получатели извещения, которые никак не отреагировали на письмо из министерства. Ведь если рассуждать логически - откуда у тунеядца деньги?

P. S. Автор и редакция «БГ» слова «тунеядец» и «иждивенец» в данном случае используют только для обозначения людей, которые, по мнению властей, подпадают под действие декрета №3. Никакой негативной окраски этим словам мы не придаем.