Более 500 брестчан хотят знать, куда идет транспортный налог

Обращение с требованием предать огласке, куда расходуются средства транспортного налога, направили в Брестский горисполком и Совет депутатов активисты кампании «За наш город» // Фото: grossman

Коллективное обращение с требованием предать огласке, куда расходуются средства транспортного налога, направили в Брестский горисполком и Совет депутатов активисты кампании «За наш город».

В обращении указывается, что жителями Бреста уплачивается госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, или так называемый транспортный налог. Юридически такое положение было оформлено законом РБ №96-3 от 31 декабря 2013 года. В стране появился новый объект обложения госпошлиной. Соответствующие изменения были внесены в статью 249 Налогового кодекса.

Целью нововведения было заявлено финансирование строительства новых и ремонта существующих дорог. 50% суммы от госпошлины поступают в республиканский бюджет, 50% - в местные бюджеты.

В соответствии с Конституцией и Законом РБ «Об информации, информатизации и защите информации» гражданам Беларуси гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов. Потому активисты кампании «За наш город» призывают власти предать публичности, куда направляется транспортный налог.

В течение месяца они собирали подписи. «В Бресте собрано 500 подписей. Наша инициатива нашла поддержку у горожан. Подписи ставили около 90% людей, даже те, у кого нет автомобилей», - рассказал «БГ» активист кампании, председатель Брестской областной организации БСДП(Г) Игорь Масловский.

В своем обращении активисты просят указать сумму денежных средств, поступающих от транспортного налога в 2014 - 2016 годах в бюджет города. Указать общую сумму денежных средств, потраченных на ремонт дорог в Бресте в 2014 - 2016 годах. Перечислить все виды работ по строительству и ремонту дорожного покрытия в городе, которые выполнены за счет средств транспортного налога и других источников. Указать основные планируемые мероприятия по ремонту (реконструкции) дорожного покрытия на 2017 год. Размещать информацию о поступлении и целевом расходовании средств транспортного налога 1 раз в квартал на сайте Брестского горисполкома и региональных СМИ.

Аналогичные кампании активисты проводят в Березовском, Лунинецком, Дрогичинском районах и городе Пинске. Всего собрано порядка 1 000 подписей в области за публичность в расходовании средств на ремонт дорог.