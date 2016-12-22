Что нужнее Бресту - детские сады или патриотический центр?

Молодежно-патриотический центр планируется построить на базе пустующих помещений 125-го стрелкового полка на территории Кобринского укрепления крепости. Снимок сделан в 2013 году // Фото: Александр ПОСТАЛОВСКИЙ

В Бресте на территории Кобринского укрепления крепости создается молодежно-патриотический центр. Для его строительства планируют привлечь средства трансграничной программы «Польша-Беларусь-Украина» на 2014 - 2020 годы.

Областной комитет БРСМ подпишет договор о сотрудничестве с Бельским поветом (Польша). Партнеры уже договорились реализовать совместный проект по трансграничной программе, сообщила БелТА со ссылкой на первого секретаря Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Виктора Иванова. Сумма гранта для белорусской стороны составляет 500 тысяч евро.

Средства планируют потратить, в частности, на организацию в патриотическом центре музейной экспозиции, посвященной истории и культуре Бреста, обустройство интерактивной площадки.

Представители Польши в свою очередь хотят реконструировать дом-музей Юзефа Крашевского в Романово.

Уже подготовлены концептуальные записки. В ближайшее время они будут направлены на рассмотрение совместному техническому секретариату программы «Польша-Беларусь-Украина» в Варшаву. Ожидается, что объект, который разместится на базе пустующих помещений 125-го стрелкового полка, откроется к 1000-летию Бреста. Пока там проводится реконструкция внутренних помещений и инженерного оборудования.

Необходимость появления в Бресте молодежно-патриотического центра видят не все. «В этой стройке нет первоочередной и даже второочередной значимости», - поделился с корреспондентом «БГ» председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский.

В рамках трансграничной программы Брестская область совместно с Бельским поветом планирует реализовать еще два важных проекта. Один из них предполагает создание хосписов в Бресте и Бяла-Подляске. На эти цели Брестская центральная поликлиника может получить около 500 тыс. евро. Второй проект предусматривает ремонт дорог местного значения. В Брестском районе предлагается реконструировать участок, который соединяет деревни Медно и Знаменка. Сумма гранта для белорусской стороны - около 1 миллиона евро.

По его мнению, мероприятия, призванные воспитывать у молодежи патриотизм, можно проводить в учебных заведениях города. «Есть школы, училища, университеты. Можно читать там лекции, рассказывать о героях Беларуси, о Калиновском, братьях Луцкевичах, Смоличе. Там уже создана инфрастуктура», - отметил Игорь Масловский. Молодежно-патриотический центр потребует дополнительного финансирования, выкачки денег из государственного бюджета. При этом в Бресте в некоторых микрорайонах не хватает детских садов и школ. Если и просить деньги у Евросоюза, то на их строительство.

Ранее на строительство центра направили деньги, заработанные жителями области на весеннем субботнике. «Мы предлагали перенаправить средства на строительство детских садов. Провели опрос в местных социальных группах ВКонтакте, и 90% опрошенных поддержали наше предложение», - отметил политик.

Но местные власти остались глухи, сославшись на решение правительства.

Справка «БГ»:

Идея создать молодежно-патриотический центр появилась несколько лет назад. В 2013 году ее поддержал президент Беларуси. В декабре 2014-го в здании стартовали строительные работы. За год планировали освоить 4 млрд рублей, выделенных из областного бюджета. Также БРСМ объявил, что направит на строительство премию «За духовное возрождение», которой их наградил Александр Лукашенко.

Общая стоимость объекта вместе с инженерными коммуникациями оценивалась в 27,5 млрд рублей.

В феврале 2015 года намерение в рамках историко-культурного проекта «Брест» построить гостиницу «Ветеран» и молодежный военно-патриотический центр в Брестской крепости анонсировал российский фонд «Защитников Невского плацдарма». Новоявленный инвестор обещал вложить в центр порядка 2,5 млн долларов. Начальный этап проекта был рассчитан на три года. Брестский облисполком подписал с россиянами инвестдоговор. На том сотрудничество, похоже, и закончилось. Во всяком случае, больше о «плацдарме» в Бресте не слышно.

Согласно паспорту объекта, первую очередь строительства должны были завершить в 2015 году. БРСМ обещал, что центр начнет функционировать. Но этого не случилось.