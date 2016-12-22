Трамп потратил на избирательную кампанию на $243 млн меньше, чем Клинтон // Фото: 2000.ua

Республиканец Дональд Трамп расходовал на президентскую избирательную кампанию $322 млн, а проигравшая ему демократ Хиллари Клинтон - $565 млн. Такие данные обнародовала в конце прошлой недели Федеральная комиссия США по выборам.

В соответствии с изложенной ею информацией, в целом Трампу удалось аккумулировать в своих предвыборных фондах главным образом за счет пожертвований примерно $340 млн (из них $66 млн в копилку своего избирательного штаба внес сам миллиардер), пишет ТАСС.

При этом избирательные фонды бывшей первой леди и госсекретаря США составили почти $581 млн.