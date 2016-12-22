Иностранцам для въезда в Россию придется сдать отпечатки пальцев
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Иностранцам для въезда в Россию придется сдать отпечатки пальцев // Фото: ntv.ru
С 2017 года все иностранные граждане, въезжающие в Россию, будут проходить дактилоскопию. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Инициатором нововведения выступило Министерство внутренних дел. По словам Горового, ведомство решило перенять опыт других стран по введению подобной процедуры. «Мы сегодня должны в спокойном режиме провести эту работу», - подчеркнул он.
В России начали тестировать систему сбора отпечатков пальцев для выдачи виз в сентябре.
С сентября 2015 года россияне старше 12 лет обязаны проходить процедуру дактилоскопии при получении шенгенской визы. Полученные биометрические данные хранятся в Визовой информационной системе.
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