Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Иностранцам для въезда в Россию придется сдать отпечатки пальцев

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Иностранцам для въезда в Россию придется сдать отпечатки пальцев

Иностранцам для въезда в Россию придется сдать отпечатки пальцев // Фото: ntv.ru

С 2017 года все иностранные граждане, въезжающие в Россию, будут проходить дактилоскопию. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Инициатором нововведения выступило Министерство внутренних дел. По словам Горового, ведомство решило перенять опыт других стран по введению подобной процедуры. «Мы сегодня должны в спокойном режиме провести эту работу», - подчеркнул он.

В России начали тестировать систему сбора отпечатков пальцев для выдачи виз в сентябре.

С сентября 2015 года россияне старше 12 лет обязаны проходить процедуру дактилоскопии при получении шенгенской визы. Полученные биометрические данные хранятся в Визовой информационной системе. 

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе надзвычайныя рэчы

Сколько стоит Дед Мороз в Бресте?

Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года

Новогодний прием для одаренных детей состоится в Брестском горисполкоме

Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще

Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся

Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников

Дивиденды с табачным душком. Благие намерения брестчанина привели его к преступлению

В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтоб не уволили

Станислав Шушкевич о распаде Советского Союза

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня