Белорусы продолжают пить за рулем

В минувшие выходные (10-11 декабря) в Беларуси произошло 490 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Совершено 15 ДТП, в которых 16 человек получили ранения, один человек погиб.

«За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 173 водителя, - сообщили в УГАИ МВД. - За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 868 водителей. Выявлено 622 водителя и пассажира, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности».

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 2 289 пешеходов, из них 959 - за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.