Белорусы продолжают пить за рулем
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Белорусы продолжают пить за рулем // Фото: 1Gai.ru
В минувшие выходные (10-11 декабря) в Беларуси произошло 490 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Совершено 15 ДТП, в которых 16 человек получили ранения, один человек погиб.
«За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 173 водителя, - сообщили в УГАИ МВД. - За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 868 водителей. Выявлено 622 водителя и пассажира, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности».
За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 2 289 пешеходов, из них 959 - за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте