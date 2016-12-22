Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Белорусы продолжают пить за рулем

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Белорусы продолжают пить за рулем

Белорусы продолжают пить за рулем // Фото: 1Gai.ru

В минувшие выходные (10-11 декабря) в Беларуси произошло 490 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Совершено 15 ДТП, в которых 16 человек получили ранения, один человек погиб.

«За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 173 водителя, - сообщили в УГАИ МВД. - За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 868 водителей. Выявлено 622 водителя и пассажира, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности».

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 2 289 пешеходов, из них 959 - за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе надзвычайныя рэчы

Сколько стоит Дед Мороз в Бресте?

Биометрические паспорта и национальные ID-карты появятся в Беларуси к концу 2018 года

Новогодний прием для одаренных детей состоится в Брестском горисполкоме

Оплачивать услуги через систему ЕРИП стало проще

Больше половины жилья, введенного в эксплуатацию на Брестчине, построено для нуждающихся

Клятву учащихся военно-патриотических классов произнесли 20 брестских школьников

Дивиденды с табачным душком. Благие намерения брестчанина привели его к преступлению

В Бресте продавцы сети «Табак» мерзнут в неотапливаемых павильонах, но жаловаться боятся, чтоб не уволили

Станислав Шушкевич о распаде Советского Союза

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня