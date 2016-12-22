Фотофакт. В Бресте начали работу елочные базары

Стоит ель порядка 8 рублей за 1 метр. Есть в продаже и сосна, ее стоимость чуть ниже.

Продавец новогодних красавиц Андрей рассказал «БГ», что за день удается продать около 15 штук, а в выходные - почти в два раза больше. Наибольшей популярностью пользуются елочки высотой метр-полтора. Однако покупают и совсем маленькие, и те, высота которых достигает трех метров.