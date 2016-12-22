На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах // Фото: citydog.by

С 22 декабря за талон на проезд в автобусе и троллейбусе в Бресте платим 45 копеек. У водителя он стоит на 5 копеек дороже. Месячный проездной на два вида транспорта обойдется почти в 25 с половиной рублей.

В соответствии с решением облисполкома от 15 декабря, фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении установлен в размере 45 копеек за одну поездку. При продаже водителями билетов он увеличивается на 5 копеек. Предельный максимальный тариф на городские перевозки пассажиров на экспрессных маршрутах равен 55 копейкам за одну поездку.

В Бресте стоимость месячных проездных билетов на автобус или троллейбус определена в 19 рублей 8 копеек вместо прежних 18 рублей, на два вида транспорта - 25 рублей 46 копеек (до подорожания 24 рубля 2 копейки).

Предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров за 1 км проезда на обычных маршрутах - 6 копеек, на скоростных - 8, на экспрессных маршрутах - 9, на дополнительных рейсах - 8 копеек. Перевозка одного места багажа и ручной клади в зависимости от размера обойдется от 0,5 до 2 копеек.

После подорожания месячный проездной билет в Барановичах, Пинске и Кобрине стоит 18 рублей 58 копеек, в других райцентрах - 16 рублей 22 копейки.

21 декабря решение облисполкома о тарифах на городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Хотя 20-го числа дату подорожания проезда ни в «Брестгортрансе», ни в «Брестоблавтотранс» назвать не смогли.