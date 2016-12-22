Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алла ВЕРСТОВА

На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах

На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах // Фото: citydog.by

С 22 декабря за талон на проезд в автобусе и троллейбусе в Бресте платим 45 копеек. У водителя он стоит на 5 копеек дороже. Месячный проездной на два вида транспорта обойдется почти в 25 с половиной рублей.

В соответствии с решением облисполкома от 15 декабря, фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении установлен в размере 45 копеек за одну поездку. При продаже водителями билетов он увеличивается на 5 копеек. Предельный максимальный тариф на городские перевозки пассажиров на экспрессных маршрутах равен 55 копейкам за одну поездку.

В Бресте стоимость месячных проездных билетов на автобус или троллейбус определена в 19 рублей 8 копеек вместо прежних 18 рублей, на два вида транспорта - 25 рублей 46 копеек (до подорожания 24 рубля 2 копейки).

Предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров за 1 км проезда на обычных маршрутах - 6 копеек, на скоростных - 8, на экспрессных маршрутах - 9, на дополнительных рейсах - 8 копеек. Перевозка одного места багажа и ручной клади в зависимости от размера обойдется от 0,5 до 2 копеек.

После подорожания месячный проездной билет в Барановичах, Пинске и Кобрине стоит 18 рублей 58 копеек, в других райцентрах - 16 рублей 22 копейки.

21 декабря решение облисполкома о тарифах на городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Хотя 20-го числа дату подорожания проезда ни в «Брестгортрансе», ни в «Брестоблавтотранс» назвать не смогли.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

За убийство сына 70-летний брестчанин проведет в колонии усиленного режима 8 лет

Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году

На Советской в Бресте планируют реконструировать фонтан

Фотофакт. Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу

Утренники для детей пройдут во Дворце культуры профсоюзов

Впервые поезд перешел на евроколею за 20 минут

Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут

Фотофакт. В Бресте начали работу елочные базары

В Белоозерске на пешеходном переходе «Рено» сбил девушку

В Лунинецком районе под поезд бросилась пенсионерка

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня