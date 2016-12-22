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В Белоозерске на пешеходном переходе «Рено» сбил девушку

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Белоозерске на пешеходном переходе «Рено» сбил девушку

В Белоозерске на пешеходном переходе «Рено» сбил девушку // Фото: 1ul.ru

Пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу.

Авария произошла 20 декабря около 19.50. По предварительной информации, 40-летняя жительница Белоозерска за рулем «Рено Меган Сценик» двигалась по улице Ленина в направлении ул. Энергетиков. Напротив дома №46 она наехала на 20-летнюю белоозерчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в Березовскую центральную районную больницу.

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