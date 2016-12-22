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В Лунинецком районе под поезд бросилась пенсионерка

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Лунинецком районе под поезд бросилась пенсионерка

В Лунинецком районе под поезд бросилась пенсионерка // Фото: ©images.google.ru

Женщина на глазах у знакомой села на железнодорожные пути перед пассажирским составом. Ранее она, по словам подруги, не раз высказывала намерения совершить суицид.

Инцидент произошел 19 декабря в 13.50 недалеко от станции Лобча.

55-летняя жительница деревни Парахонск приехала в гости в деревню Лобча к своей 73-летней знакомой, с которой они вместе подрабатывали у фермеров. В день трагедии женщины распивали спиртные напитки. Гостья, услышав звук приближающегося поезда, направилась в сторону железной дороги и села на рельсы, сказав своей собутыльнице, что она «сейчас увидит смерть».

Хозяйка дома пыталась отговорить женщину и оттащить ее, но не смогла. Пассажирский поезд №676 Брест - Гомель насмерть сбил сельчанку на глазах у ее знакомой, сообщил «БГ» Андрей Лукашевич, начальник Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

В Лунинец состав прибыл с опозданием.

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