В Лунинецком районе под поезд бросилась пенсионерка

Женщина на глазах у знакомой села на железнодорожные пути перед пассажирским составом. Ранее она, по словам подруги, не раз высказывала намерения совершить суицид.

Инцидент произошел 19 декабря в 13.50 недалеко от станции Лобча.

55-летняя жительница деревни Парахонск приехала в гости в деревню Лобча к своей 73-летней знакомой, с которой они вместе подрабатывали у фермеров. В день трагедии женщины распивали спиртные напитки. Гостья, услышав звук приближающегося поезда, направилась в сторону железной дороги и села на рельсы, сказав своей собутыльнице, что она «сейчас увидит смерть».

Хозяйка дома пыталась отговорить женщину и оттащить ее, но не смогла. Пассажирский поезд №676 Брест - Гомель насмерть сбил сельчанку на глазах у ее знакомой, сообщил «БГ» Андрей Лукашевич, начальник Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

В Лунинец состав прибыл с опозданием.