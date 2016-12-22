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Из магазина в центре Бреста из-за подозрения о взрыве эвакуировали 6 человек

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Из магазина в центре Бреста из-за подозрения о взрыве эвакуировали 6 человек

Из магазина в центре Бреста из-за подозрения о взрыве эвакуировали 6 человек // Фото: kolodischi.by

Угрожал взрывом в магазине нетрезвый брестчанин, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

В парфюмерно-косметический магазин «Мила» на улице Пушкинской 19 декабря около 20.20 зашел мужчина с коробкой в руках и стал бормотать про взрыв. Его поведение насторожило продавцов, и они нажали на «тревожную кнопку», сообщила «БГ» Анна Иващенко, инспектор отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

На место происшествия также выбыли саперно-пиротехническая группа в/ч №5526 и сотрудники МЧС. Здание магазина оцепили, из торгового помещения эвакуировали шесть человек: персонал и покупателей.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Нарушителя задержали на крыльце магазина. Им оказался неработающий брестчанин 1984 года рождения. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в областной психоневрологический диспансер. В коробке у него лежала пара старой обуви.

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