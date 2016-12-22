Из магазина в центре Бреста из-за подозрения о взрыве эвакуировали 6 человек
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Из магазина в центре Бреста из-за подозрения о взрыве эвакуировали 6 человек // Фото: kolodischi.by
В парфюмерно-косметический магазин «Мила» на улице Пушкинской 19 декабря около 20.20 зашел мужчина с коробкой в руках и стал бормотать про взрыв. Его поведение насторожило продавцов, и они нажали на «тревожную кнопку», сообщила «БГ» Анна Иващенко, инспектор отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.
На место происшествия также выбыли саперно-пиротехническая группа в/ч №5526 и сотрудники МЧС. Здание магазина оцепили, из торгового помещения эвакуировали шесть человек: персонал и покупателей.
Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Нарушителя задержали на крыльце магазина. Им оказался неработающий брестчанин 1984 года рождения. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в областной психоневрологический диспансер. В коробке у него лежала пара старой обуви.
За убийство сына 70-летний брестчанин проведет в колонии усиленного режима 8 лет
Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году
На Советской в Бресте планируют реконструировать фонтан
Фотофакт. Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу
Утренники для детей пройдут во Дворце культуры профсоюзов
Впервые поезд перешел на евроколею за 20 минут
Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут
Фотофакт. В Бресте начали работу елочные базары
На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте