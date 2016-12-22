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В Кобринском районе пограничники нашли в лесу более 63 кг янтаря

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Кобринском районе пограничники нашли в лесу более 63 кг янтаря

В Кобринском районе пограничники нашли в лесу более 63 кг янтаря // Фото: gpk.gov.by

Два бесхозных мешка с янтарем лежали в пятистах метрах от границы с Украиной. 

К крупной партии янтаря пограничный наряд заставы «Дивин» около полуночи 18 декабря вывели следы неизвестных. Как выяснилось в ходе разбирательства, нарушители пытались незаконно переместить из Украины в Беларусь более 63 килограммов янтаря. Далее следы предположительно двух человек привели пограничников на окраину одной из близлежащих деревень, сообщает Госпогранкомитет РБ.

В настоящее время проводится экспертиза по установлению достоверности породы и определения фракций камней, на основе которой будет названа сумма оценки. По предварительным данным, стоимость партии может колебаться от 30 до 40 тысяч долларов США.

Устанавливаются лица, причастные к перемещению янтаря через границу, а также участники схем нелегальной доставки его к месту назначения и последующей реализации за пределами Беларуси.

В 2016 году это не первый случай незаконного перемещения янтаря на участке Пинского погранотряда. В мае у гражданина Беларуси конфисковали 7 кг янтаря стоимостью около 220 млн неденоминированных рублей. Самого мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

А в июне на нелегальной добыче янтаря вблизи границы попались трое жителей Пинщины. За нарушение пограничного и природоохранного законодательства они заплатили штраф на общую сумму более 160 миллионов неденоминированных рублей.

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