На 20 декабря точной даты подорожания проезда в общественном транспорте Брестской области еще нет

Первой повысила стоимость проезда Минская область. Еще на прошлой неделе стали поднимать цены и в некоторых регионах. С какого числа произойдет подорожание в нашей области, все еще неизвестно.

Тарифы на проезд и перевозку клади в городском и междугородном транспорте уже выросли в трех областях: Минской, Витебской и Гомельской. Соответствующие постановления опубликованы 17 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Билеты стали дороже на 5 копеек и стоят 45 копеек - на регулярных и скоростных маршрутах, 55 - на экспресс-маршрутах. Подорожали и междугородние перевозки.

20 декабря на Национальном правовом интернет-портале появилось решение о повышении тарифов на городские и пригородные перевозки пассажиров автомобильным транспортом и провоз багажа в Минске. Талончик на одну поездку в наземном городском транспорте с 21 декабря будет стоит 55 копеек вместо 50, на метро - 60 (ранее - 55 копеек). Во столько же обойдется провоз ручной клади. За проезд в автобусах экспрессных маршрутов придется платить 70 копеек.

Также в столице появится 5 новых видов проездных на наземный транспорт, сообщает tut.by. Они будут включать в себя как суточные безлимитные проездные, так и карты на неограниченное количество поездок в течение 90 дней.

Многие жители Минска оценивают новость о подорожании проезда примерно так: «Зарплаты упали, пенсии не поднимают, пособия урезали, транспорт холодный, бензин не дорожает, доллар упал, а проезд дорожает. Нонсенс!»

А что в Бресте? Для уточнения, с какого числа планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте, 20 декабря корреспондент «БГ» обратилась в «Брестгортранс».

«Пока точную дату назвать не могу, - ответил директор предприятия Алексей Жогол. - На это должно быть решение, но пока ничего нет. Как только оно появится, нам сразу нужно в точках реализации переоценку всей продукции делать. Пока мы ждем. Позвоните в «Брестоблавтотранс», возможно, там скажут что-то конкретное».

Мы связались с ОАО «Брестоблавтотранс». Но оказалось, что и там о дате подорожания не знают.

«Решение облисполкома о подорожании проезда подготовлено, все необходимые документы сданы в Министерство юстиции, - пояснил первый заместитель генерального директора Виктор Ярмоц. - Как только там пройдет его регистрация, оно вступит в силу. Думаю, произойдет подорожание на этой неделе».

«БГ» держит вопрос на контроле, как только появится информация о точной дате подорожания, мы сообщим об этом нашим читателям.