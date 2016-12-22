В Лунинецком районе автомобиль занесло, и он съехал в кювет // Фото: gaibrest.by

Неопытная женщина-водитель не справилась с управлением на скользкой дороге. В ДТП пострадал пассажир «Пежо».

Авария произошла 18 декабря около 13.25. 23-летняя жительница Ляховичей за рулем «Пежо 406» двигалась по автодороге Н28 Бостынь - Велута - Чучевичи со стороны деревни Бостынь. Не выбрав безопасную скорость движения, водитель не учла погодные условия и не справилась с управлением авто. Иномарку занесло, и она съехала в правый по ходу движения кювет, где врезалась в железобетонную плиту мелиоративного канала, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

В результате ДТП 27-летний супруг женщины, находившийся на переднем пассажирском сидении, получил травмы и был госпитализирован в Лунинецкую центральную райбольницу.

Водительское удостоверение ляховичанка получила полгода назад.