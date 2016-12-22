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В 2017 году в Бресте планируется построить с господдержкой 147 квартир

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

Власти предлагают брестчанам решать жилищный вопрос при помощи долевого строительства

Власти предлагают брестчанам решать жилищный вопрос при помощи долевого строительства // Фото: Ольга ОРЛОВА

Об этом сообщил во время прямой линии в облисполкоме заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский.

«По городу Бресту предварительно на 2017-й год на льготных условиях кредит нам выделяется всего лишь на 147 квартир. И эти квартиры будут в первую очередь распределены между многодетными, у которых четверо и более детей и которые стоят на очереди более года, двух, трех лет. Выделенных средств нам хватает впритык, чтобы эти семьи обеспечить жильем», - подчеркнул Николай Якубовский.

Председатель облисполкома Анатолий Лис порекомендовал решать свои жилищные проблемы с помощью долевого строительства.

«Сегодня многие  строят за собственные средства, берут кредит в банке, сейчас можно под 12% его оформить. В следующем году мы будем строить в основном для многодетных и малообеспеченных граждан. Поэтому с господдержкой будет немного жилья строиться», - отметил Анатолий Лис.

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