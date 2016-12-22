В Бресте предстанет перед судом водитель «БМВ», который напротив облисполкома сбил пешехода

От полученных в результате ДТП телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Брестчанин, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, свою вину признал полностью.

Напомним, 3 октября около 19.50 напротив здания облисполкома на улице Ленина 55-летний водитель «БМВ 740D» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летнюю пинчанку (ранее сообщалось, что женщина является жительницей Минска, однако в последнее время она проживала в Пинске). С многочисленными телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали в больницу, где спустя три дня она скончалась.

Брестчанин двигался со скоростью около 40 км/ч по крайней правой полосе от улицы Гоголя в направлении Мицкевича. Установлено, что в момент ДТП он был трезв.

Как сообщила Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области, водитель «БМВ» свою вину признал полностью. Однако, по его словам, пешехода до момента аварии он не видел, хоть и не отвлекался от управления авто.

В ходе проверки было установлено, что, когда жительница Пинска начала переходить проезжую часть, со стороны улицы Мицкевича остановилась «Тойота». Ее водитель заметил, что слева от него пешеход ступила на переход, сразу после чего на нее наехал «БМВ».

По версии следствия, брестчанин грубо нарушил требования п. 9.9 и 116 ПДД, согласно которым водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах; при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить им дорогу.

По результатам расследования УСК по Брестской области водителю «БМВ» предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.