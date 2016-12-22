Брестские таможенники изъяли на границе 1,5 кг контрабандного янтаря
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Брестские таможенники изъяли на границе 1,5 кг контрабандного янтаря // Фото: www.brest.customs.gov.by
Необработанный янтарь пытался незаконно перевезти через границу 15 декабря житель Брестской области.
«Опель Корса» въезжал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Варшавский мост». Автомобиль направили в бокс для углубленного досмотра. В ходе проведения таможенного контроля в транспортном средстве было обнаружено 450 единиц необработанного янтаря, подлежащего обязательному декларированию, сообщает пресс-группа Брестской таможни.
Янтарь общим весом 1,5 килограмма изъят. Таможня проводит проверку.
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