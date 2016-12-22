Брестские таможенники изъяли на границе 1,5 кг контрабандного янтаря

«Опель Корса» въезжал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Варшавский мост». Автомобиль направили в бокс для углубленного досмотра. В ходе проведения таможенного контроля в транспортном средстве было обнаружено 450 единиц необработанного янтаря, подлежащего обязательному декларированию, сообщает пресс-группа Брестской таможни.

Янтарь общим весом 1,5 килограмма изъят. Таможня проводит проверку.