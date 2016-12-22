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Брестчанка пыталась ввезти из Украины в тайниках микроавтобуса более 3 кг серебряных украшений

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Брестчанка пыталась ввезти из Украины в тайниках микроавтобуса более 3 кг серебряных украшений

Брестчанка пыталась ввезти из Украины в тайниках микроавтобуса более 3 кг серебряных украшений // Фото: brest.customs.gov.by

Серебряные кольца и цепочки общей стоимостью около 33 тысяч белорусских рублей брестские таможенники изъяли 15 декабря в пункте пропуска «Олтуш».

Микроавтобус «Фольксваген Мультиван» следовал из Украины. При въезде брестчанка заявила о том, что у нее отсутствуют товары, подлежащие декларированию.

В ходе досмотра транспортного средства сотрудники Брестской таможни обнаружили в оборудованном тайнике под капотом буса четыре упакованных в носки полиэтиленовых пакета с серебряными кольцами и цепочками. Еще два аналогичных пакета были найдены в салоне микроавтобуса, сообщает пресс-группа Брестской таможни.

Всего брестчанка пыталась незаконно ввезти в Беларусь свыше 1 400 колец и 98 серебряных цепочек общим весом более 3 кг. По предварительной оценке, их общая стоимость составила около 33 тысяч белорусских рублей.

В отношении жительницы Бреста начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ.

Серебро и микроавтобус 2002 года выпуска стоимостью 20 тысяч рублей изъяты до решения суда.

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