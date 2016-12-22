В Кобринском районе школьный автобус с детьми сбил пенсионерку // Фото: gaibrest.by

Женщина шла по краю проезжей части. С травмами ее госпитализировали в больницу.

Авария произошла на улице Победы в деревне Корчицы 16 декабря около 07.20. Школьный автобус ПАЗ, за рулем которого находился 54-летний кобринчанин, вез детей в школу и двигался к выезду на трассу Р127 Кобрин - Дивин. Напротив зерносушильного комплекса водитель сбил 64-летнюю жительницу деревни Малые Корчицы. Женщина шла в попутном направлении по краю проезжей части дороги.

В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Кобринскую центральную районную больницу.

Установлено, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.