В Кобринском районе школьный автобус с детьми сбил пенсионерку
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Кобринском районе школьный автобус с детьми сбил пенсионерку // Фото: gaibrest.by
Женщина шла по краю проезжей части. С травмами ее госпитализировали в больницу.
Авария произошла на улице Победы в деревне Корчицы 16 декабря около 07.20. Школьный автобус ПАЗ, за рулем которого находился 54-летний кобринчанин, вез детей в школу и двигался к выезду на трассу Р127 Кобрин - Дивин. Напротив зерносушильного комплекса водитель сбил 64-летнюю жительницу деревни Малые Корчицы. Женщина шла в попутном направлении по краю проезжей части дороги.
В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Кобринскую центральную районную больницу.
Установлено, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.
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