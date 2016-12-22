Брестчанин пытался незаконно перевезти через белорусско-польскую границу медицинскую аппаратуру
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Брестчанин пытался перевезти через белорусско-польскую границу медицинскую аппаратуру // Фото: www.brest.customs.gov.by
Незаконный ввоз медаппаратуры стоимостью свыше 17 тысяч белорусских рублей брестские таможенники пресекли в пункте пропуска «Варшавский мост».
Автомобиль «Ауди» 11 декабря сотрудники Брестской таможни направили в бокс для углубленного досмотра, когда он выехал с зеленого коридора. В салоне авто 30-летнего жителя Бреста, был обнаружен медицинский плазменный генератор Diacom Plazmotronic 3, который используется для регенерации клеток и тканей организма и уничтожения вредоносных микроорганизмов, сообщает пресс-группа Брестской таможни.
Данное медицинское оборудование не относится к товарам для личного пользования и при перемещении через границу подлежит обязательному декларированию.
В отношении брестчанина начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ. Товар изъят до решения суда.
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