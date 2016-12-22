Брестчанин пытался незаконно перевезти через белорусско-польскую границу медицинскую аппаратуру

Автомобиль «Ауди» 11 декабря сотрудники Брестской таможни направили в бокс для углубленного досмотра, когда он выехал с зеленого коридора. В салоне авто 30-летнего жителя Бреста, был обнаружен медицинский плазменный генератор Diacom Plazmotronic 3, который используется для регенерации клеток и тканей организма и уничтожения вредоносных микроорганизмов, сообщает пресс-группа Брестской таможни.

Данное медицинское оборудование не относится к товарам для личного пользования и при перемещении через границу подлежит обязательному декларированию.

В отношении брестчанина начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ. Товар изъят до решения суда.