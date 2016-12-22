Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Брестчанин пытался незаконно перевезти через белорусско-польскую границу медицинскую аппаратуру

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Брестчанин пытался перевезти через белорусско-польскую границу медицинскую аппаратуру

Брестчанин пытался перевезти через белорусско-польскую границу медицинскую аппаратуру // Фото: www.brest.customs.gov.by

Незаконный ввоз медаппаратуры стоимостью свыше 17 тысяч белорусских рублей брестские таможенники пресекли в пункте пропуска «Варшавский мост».

Автомобиль «Ауди» 11 декабря сотрудники Брестской таможни направили в бокс для углубленного досмотра, когда он выехал с зеленого коридора. В салоне авто 30-летнего жителя Бреста, был обнаружен медицинский плазменный генератор Diacom Plazmotronic 3, который используется для регенерации клеток и тканей организма и уничтожения вредоносных микроорганизмов, сообщает пресс-группа Брестской таможни.

Данное медицинское оборудование не относится к товарам для личного пользования и при перемещении через границу подлежит обязательному декларированию.

В отношении брестчанина начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ. Товар изъят до решения суда.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

За убийство сына 70-летний брестчанин проведет в колонии усиленного режима 8 лет

Три школы и столько же детсадов начнут строить в области в будущем году

На Советской в Бресте планируют реконструировать фонтан

Фотофакт. Неотапливаемые киоски УП «Табак» в Бресте приостановили свою работу

Утренники для детей пройдут во Дворце культуры профсоюзов

Впервые поезд перешел на евроколею за 20 минут

Рейсы на 42-м маршруте добавлять не будут

Фотофакт. В Бресте начали работу елочные базары

На Брестчине подорожал проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах

В Белоозерске на пешеходном переходе «Рено» сбил девушку

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня