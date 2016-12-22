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В Бресте на остановке сгорела маршрутка

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Александра КОВАЛЬСКАЯ

В Бресте сгорела маршрутка

В Бресте сгорела маршрутка // Фото: mchs.gov.by

Микроавтобус уничтожен полностью. Пожар произошел после высадки пассажиров.

На улице Катин Бор 17 декабря на конечном остановочном пункте в 18.16 загорелся микроавтобус «Мерседес Спринтер» 2004 года выпуска. Пассажиров в тот момент в маршрутном такси не было, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).

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