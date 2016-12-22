В Бресте соседка вытащила через окно при пожаре двух детей // Фото: mchs.gov.by

Мальчики 8 и 2 лет в момент возгорания были дома одни. До приезда спасателей соседка помогла выбраться детям из горящего дома.

Пожар произошел 17 декабря в одноэтажном двухквартирном доме по улице Смирнова. В квартире в тот момент находились двое детей 2008 и 2014 годов рождения. Отец мальчиков ушел в магазин за покупками, а мать была у соседки, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Старший ребенок открыл окно и стал звать на помощь. Крики ребенка услышала соседка, которая и вытащила детей из квартиры до приезда спасателей.

Пожар был ликвидирован за 8 минут. Огонь повредил внутреннюю отделку ванной комнаты, стиральную машину, а также перекрытие на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. По предварительной версии, оно возникло из-за короткого замыкания электропроводки в работающей стиральной машине.