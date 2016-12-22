Более чем в половине случаев дети получают травмы в быту
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016
В более чем половине случаев дети получают травмы в быту // Фото: ngpl.guo.by
На Брестчине в этом году травмирование стало причиной смерти 15 детей. Лидирует по этому показателю Столин, где погибли 6 детей. Чаще всего травмы получают школьники до 14 лет.
В рамках Дня профилактики травматизма 15 декабря в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья был организован круглый стол, посвященный проблемным вопросам детского травматизма.
Проанализировал имеющиеся показатели по травматизму, смертности от него и рассказал, какая профилактическая работа ведется с целью предупреждения рисков травмирования, главный внештатный детский ортопед-травматолог, заведующий травматологическим отделением детской областной больницы Андрей Бразовский.
По его словам, 65% полученных детьми и подростками травм были бытовыми и 35% - уличными. За девять месяцев текущего года в области чаще всего травмы получали дети школьного возраста до 14 лет - 63% от всех случаев. Среди дошкольников этот показатель равен 19%, подростков 15 - 17 лет - 18%. С начала года от травм погибли 15 детей. В 2013 году инвалидность стала последствием травмирования у 15 детей, в прошлом - у 5. По детской смертности из-за травм лидирует Столин, там с начала года погибли 6 детей.
«На территории области за 11 месяцев зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, - отметил заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД облисполкома Александр Грисевич. - В них один ребенок погиб и 47 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП и травмирование детей уменьшилось на 14 случаев».
По его словам, колоссальный профилактический эффект дало законодательное закрепление обязанности перевозить детей в удерживающих устройствах.По вине детей-велосипедистов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 5 получили травмы.
В Брестском, Ганцевичском, Ляховичском и Пружанском районах ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано. Рост числа травмированных в ДТП детей отмечается в Дрогичинском, Ивановском и Барановичском районах.
В учреждениях образования области за 9 месяцев произошли 66 несчастных случаев, в которых пострадали дети. За аналогичный период прошлого травмы получили 102 ребенка.
«Чаще всего школьники травмировались во время занятий, в том числе и во время уроков физкультуры - 21 случай, - пояснила главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом, содержанием и эксплуатацией зданий и сооружений управления образования Брестского облисполкома Людмила Белаш. - Получили травмы во время школьных перемен 18 детей, в оздоровительных лагерях - трое».Ежегодно в республике получают травмы более 750 тыс. ее жителей, из них 150 тысяч - это дети и подростки до 18 лет.
Главный специалист областной организации ОСВОДа Анатолий Степанов подчеркнул, что в гибели детей на воде почти всегда виноваты взрослые. Чаще всего причиной утопления детей становится недосмотр родителей. Не вернулись домой двое подростков 14 и 16 лет, которые решили искупаться в карьере, где делать это запрещено. Одна девочка утонула в ванной. В Березовском районе трехлетний малыш упал в колодец с прогнившей деревянной крышкой и погиб. Четырехлетний мальчик, гостивший у бабушки в Кобринском районе, утонул в хозяйственном пруду рядом с домом.
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