В Беларуси дорожают услуги ЖКХ

Постановлением Совета министров РБ от 16 декабря утверждены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг на 2017 год. После повышения коммуналка для семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг вырастет на 10,98 рубля и в отопительный период составит 79,38 рубля.

Стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17% до 15,6098 рубля за 1 Гкал (сейчас - 13,3417 рубля за 1 Гкал). На такой же процент вырастет для населения цена природного газа в отопительный период.

Стоимость электроэнергии не увеличится.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено согласовать с облисполкомами и Мингорисполкомом субсидируемые государством тарифы на водоснабжение - не более 0,5301 рубля за 1 куб. м (сейчас 0,2790 рубля), водоотведение (канализацию) - не более 0,354 рубля за 1 куб. м (0,1863 рубля), техническое обслуживание жилого дома - не более 0,1 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (0,0995 рубля), техническое обслуживание лифта - не более 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (0,6911 рубля).

Что касается тарифов на водоснабжение, водоотведение (канализацию), техническое обслуживание жилого дома, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат, то они останутся на нынешнем уровне. Тариф на техническое обслуживание лифта составит не более 1,33 рубля с одного проживающего в месяц (в текущем году - 1,2 рубля).

Постановлением также рекомендовано облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить размеры расходов населения за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома не более 0,53 рубля с одного проживающего в месяц, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома (домофоны и пр.) - не более 0,91 рубля с одной квартиры в месяц. Данные тарифы останутся на нынешнем уровне.

Не повысятся размеры платежей населения за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами по субсидируемым государством тарифам.

Также не изменятся размеры возмещения населением расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, которые установлены на уровне не более 0,39 рубля с одного проживающего в месяц. Что касается электроэнергии на работу лифтов, то тариф вырастет до 0,47 рубля с одного проживающего (сейчас 0,26 рубля).

Оплачивать жировку по новым тарифам белорусы начнут в феврале 2017 года за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе.

В конце ноября заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания сообщил, что по итогам 2016 года белорусы будут возмещать 60% стоимости услуг ЖКХ.

«Задача была 50%, но мы с учетом ряда реализованных программ, механизмов, жесткой оценки и контроля выходим на уровень 60%», - сказал Калинин.

По планам правительства, к концу 2018 года белорусы будут возмещать тарифы на 100%.